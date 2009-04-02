T24 LogoT24 Logo
Spor

Terim ve Tanburacı yine kapıştı

İspanya’ya 2-1 yenildiği maç sonrasında Fatih Terim ile spor yazarı Osman Tanburacı arasında yine gerginlik yaşandı.

02 Nisan 2009 03:00

A Milli Takımımız’ın İspanya’ya 2-1 yenildiği maç sonrasında Ay-Yıldızlı takımın teknik direktörü Fatih Terim ile spor yazarı Osman Tanburacı arasında yine gerginlik yaşandı.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Terim yenilginin nedenlerini anlatıp, sorulara cevap verirken kendisi dinlemeyip yanındaki kişilerle yüksek sesle konuşan Tanburacı’yı ‘’Ya dinle ya burayı terket’’ diye uyardı.

Bunun üzerine Osman Tanburacı da Fatih Hoca’ya, ‘’Seni zaten hep dinliyoruz’’ diye cevap verdi.

İkili arasındaki gerginlik diğer basın mensupların araya girmesi ile son buldu.

Bilindiği gibi Terim ile Tanburacı daha önce de tartışmış, Fatih Terim’in yaptığı bir yorumdan dolayı Osman Tanburacı’ya telefon açarak “Senin bıyığını s……………” dediği iddia edilmişti. Tanburacı bu küfür yüzünden Fatih Hoca’yı mahkemeye vermişti

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24