Terim ve Tanburacı yine kapıştı

A Milli Takımımız’ın İspanya’ya 2-1 yenildiği maç sonrasında Ay-Yıldızlı takımın teknik direktörü Fatih Terim ile spor yazarı Osman Tanburacı arasında yine gerginlik yaşandı.



Karşılaşma sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Terim yenilginin nedenlerini anlatıp, sorulara cevap verirken kendisi dinlemeyip yanındaki kişilerle yüksek sesle konuşan Tanburacı’yı ‘’Ya dinle ya burayı terket’’ diye uyardı.



Bunun üzerine Osman Tanburacı da Fatih Hoca’ya, ‘’Seni zaten hep dinliyoruz’’ diye cevap verdi.



İkili arasındaki gerginlik diğer basın mensupların araya girmesi ile son buldu.



Bilindiği gibi Terim ile Tanburacı daha önce de tartışmış, Fatih Terim’in yaptığı bir yorumdan dolayı Osman Tanburacı’ya telefon açarak “Senin bıyığını s……………” dediği iddia edilmişti. Tanburacı bu küfür yüzünden Fatih Hoca’yı mahkemeye vermişti

