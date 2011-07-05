-TERİM VE ARDA'DAN LÖSEMİ HASTASI TARAFTARA HEDİYE WÖRGL (A.A) - 05.07.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Wörgl kasabasında sürdüren Galatasaray'da futbolcular bugünkü antrenmanda Amerikalı performans uzmanı Adam Rochstein nezaretinde efor testine tabi tutuldu. Fizik, kondisyon ve dayanıklılık testlerinin yapıldığı antrenman yaklaşık 45 dakika sürdü. Efor testinde yapılan koşuda Servet Çetin en dayanıklı oyuncu oldu ve testi birinci tamamladı. Tam kadro efor testinde hazır bulunan sarı-kırmızılı oyuncular daha sonra antrenman yapmadan otele geri döndü. Testlerin otelde de devam edecek olması nedeniyle akşam antrenmanın yapılmayacağı açıklandı. Çalışmaların ardından Fatih Terim ve yardımcıları, pazartesi akşamı gerçekleşen idman sonrasında oynanan ayak tenisi maçının rövanşına çıktı. Dün akşamki maçı kaybeden Fatih Terim, Claudio Taffarel ve Metin Çakıroğlu'nun takımı Hasan Şaş, Ümit Davala ve Mert Çetin'in yer aldığı takıma karşı oynadı. Mücadelenin ilk iki setinde oldukça rahat bir oyun sergileyen Fatih Terim'in takımı, özellikle Claudio Taffarel'in şık sayılarıyla sonuca gitti. Setlerde 2-0 dezavantajlı duruma düşen takımda olan Hasan Şaş ise galibiyet inancını kaybetmeyerek takım arkadaşlarıyla birlikte başarılı bir geri dönüşün altına imzasını attı. Hasan Şaş, Ümit Davala ve Mert Çetin'in takımı, galibin 21'er sayıya ulaşmasının ardından belirlendiği beş setlik mücadeleden 3-2 üstün ayrıldı. Yaklaşık 75 dakika süren karşılaşma sonunda büyük bir sevinç yaşayan Hasan Şaş, galibiyetin coşkusunu doyasıya yaşadı. Öte yandan, bugünkü antrenmanı izlemeye gelen Boran Göker adlı minik lösemi hastasına Arda Turan ve teknik direktör Fatih Terim top ve forma hediye etti. Arda 6 yaşındaki Boran ile top oynadıktan sonra Boran'ın alnından öptü. Boran'ın ailesi de Fatih Terim ve Arda'ya teşekkür etti.