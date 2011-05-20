Terim ve Arda bir araya geldi!

T24 - Lig TV Haber Müdürü Bahri Havadır'ın özel haberine göre Ünal Aysal'ın açıklamasının ardından resmen göreve başlayan Fatih Terim, beklendiği gibi ilk olarak Arda ile görüştü. Arda’yı bırakmayı düşünmediği bilinen Terim, genç kaptanını onunla önemli başarılar kazanacaklarını söyledi ve takımda kalmasını istedi.



Daha önce Fatih hoca gelirse takımda kalacağını ifade eden Arda ise bu kez kalma konusunda gönülsüz davrandı ve Terim’e ‘kendisini Avrupa’ya hazırladığını söyledi. Arda'nın Galatasaray ile Haziran 2013'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



İlk görüşmeden sonuç alınmazken, sonraki görüşmelerde ikilinin anlaşması ve sarı kırmızılıların genç kaptanının en azından bir yıl daha Galatasaray'da kalması bekleniyor.





UEFA MİMARLARINA TEKLİF



Terim'in 2. işi ise UEFA Kupası'nı kazanan ekiple tekrar görüşmek olacak. Sarı kırmızılı camiaya tarihi zaferi yaşatan ancak daha sonra sorunlu ayrılıklar yaşayan isimlerle tek tek görüşecek olan Terim, "Benimle çalışıp, o zaferleri tekrar yaşamak ister misiniz?" diyecek. Ekipte yer almak isteyen isimlerle yoluna devam edecek olan Terim, milletvekili adayı olan Hakan Şükür'e de aynı teklifi iletecek.





SÜRPRİZ TRANSFER KARARI



Öte yandan 3. kez Galatasaray'ın başına geçen Terim, futbol kamuoyundaki beklentinin aksine sayısal anlamda çok fazla transfer yapmayacak. Tecrübeli teknik adam, takımın kalitesinin çok kötü olmadığını takımda sadece özgüven sorunu olduğunu kaydederken, sarı kırmızılılar, Terim'in vereceği rapora göre eksikleri tamamlayıp yeni sezona girecek