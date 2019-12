Terim uzatıyor !..

Fatih Terim ile Futbol Federasyonu arasındaki görüşmelerde sona gelindi. Her konuda anlaşma sağlanan Terim, 2012'ye kadar A Milli Takım'ın başında kalacak.





Milli Takımlar teknik direktörlüğü görevine devam edip etmeyeceği tartışılan Fatih Terim, sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in sözleşmesini 2012 yılına kadar uzatmak için prensip kararı aldı.



Tecrübeli teknik adamla bir araya gelen Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ve yöneticiler her konuda anlaşmaya vardılar.



Tarafların uzun süren bir toplantı sonrası 2012 yılına kadar sürecek bir sözleşme için el sıkıştıkları öğrenildi.



Terim ve Futbol Federasyonu yetkilileri her konuda anlaşma sağlarken, imzanın çarşamba günü atılacağı ifade edildi.



Salı günü toplanacak Futbol Federasyonu yönetim kurulu toplantısında yeni sözleşmenin detayları masaya yatırılacak ve Fatih Terim için 22 Ekim Çarşamba günü imza töreni düzenlenecek.