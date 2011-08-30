Terim: Taraftara bayram müjdesi verebiliriz

T24

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lig TV'ye transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Terim, bugün bayramın birinci günü olduğunu ifade ederek, ''Bayram 3 gün. Böyle bir müjdeyi taraftarlarımıza vermek isteriz. Yönetim olarak, teknik heyet olarak vermek isteriz'' ifadesini kullandı.Bu konuda uğraştıklarını herkesin bilmesini isteyen Terim, ''Başkanımız, ikinci başkanımız Ali Dürüst, transfer komitesindeki arkadaşlar, biz... Hepimizin uğraştığımızı herkes bilsin. Bu bayramda da olabilir bu, İnşallah bir bayram sevinci yaşarız, bir bayram müjdesi veririz'' diyerek sözlerini tamamladı.