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Spor

Terim, takımını uyardı

Cimbom, Terim yönetimindeki ilk yenilgisini tattı

06 Şubat 2018 13:38

Süper Ligin 20. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen Galatasaray, Terim yönetiminde ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 

Fernando'nun sakatlığı ve Badou Ndiaye'nin Stoke City'e transfer olması ile orta alanda ilk kez Tolga Ciğerci ve Ryan Donk ikilisini kullanan Terim, Inter'den transferın son gününde kiralık olarak kadroya katılan Nagatomo'ya da sol bekte şans verdi. 

Tecrübeli çalıştırının özellikle oynanan futboldan dolayı maç sonu oyuncuları uyardığı öğrenildi. 

Öte yandan Demir Grup Sivasspor mücadelesınde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fernando Muslera, 21. haftadaki Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Karşılaşmanın son dakikalarında sakatlanan ve kenara gelen Jason Denayer'i durumu ie çekilecek MR ardından netlik kazanacak. 

Sarı kırmızılı takım günü izinli geçirecek ve salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına Florya Metin Oktay tesislerınde başlayacak.

(beIN SPORTS)

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