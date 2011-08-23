-Terim sürpriz yapabilir İSTANBUL (A.A) - 22.08.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer sürecinde 1-2 oyuncunun takıma katılmasını beklediklerini belirterek, ''Umulmadık arkadaşlarımız da gidebilir''dedi. Galatasaray Televizyonu'na konuşan Terim, Stancu'nun kiralanması için Orduspor ile anlaştıklarını kaydederek, yaşanan transfer süreciyle ilgili olarak, ''Geçen seneden yabancı olarak az gidiyoruz ama zamanımız azalıyor tabi. Yöneticilerimiz uğraşıyor. Zaten herkes de duyuyor. Ben bundan çok sıkıntılı olduğumu ifade ediyorum. Yapacak bir şey yok. Her gün bazı isimler duyuyoruz. Hoşlanmadığımı hep ifade ediyorum. Ama gizli kalmıyor. En azından belirli noktada kalması gerekir. Zaten Galatasaray kendi iletişiminde de bunu veriyor. Benim arkamdaki tahtayı verdiğine göre çok da sorun değil. Burada benim kastım kimseden gizlemek değil ama bizim eğer Galatasaray taraftarıyla paylaşmadığımız bir şey varsa kimseyle paylaşmamız lazım. Ama her halde bu transfer oluyor'' ifadelerini kullandı. Terim, yapılması beklenen transferlerle ilgili olarak ''Aklımızda bazıları var katılmalar olacaktır. Yarın mı, öbür gün mü, İspanya'dan dönerken mi olur ama 5 Eylül'e kadar vaktimiz var. Biz 31 Ağustos'a kadar kendimize vakit koyduk. Bazı arkadaşlarımızın temasları var ama ben yine de tavsiye ediyorum, en son benim ağzımdan çıkanlara dikkat etsin herkes. Yoksa herkes transferi seviyor, herkes transferi yapıyor, herkes transferi özlüyor, herkes transferden bahsediyor, kimin nereye ne ihtiyacı var zaten herkes biliyor ama dediğim gibi yine en son bize bakmakta yarar var. Nasipse 1-2 arkadaşımızın katılmasını bekliyoruz'' diye konuştu. Hazırlık sürecini iyi geçiren, sürekli olarak oynamasını istediği bazı futbolcuları bu nedenle gönderebileceğine dikkati çeken Terim, ''Umulmadık arkadaşlarımız da gidebilir'' ifadelerini kullandı.