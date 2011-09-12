-Terim: ''Silkindik, beraberliği yakalamadık'' İSTANBUL (A.A) - 11.09.2011 - Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 2-0 yenildikleri İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçına iyi başladıklarını, ancak daha sonra bu performanslarını sürdüremediklerini söyledi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımını tebrik ettiğini belirterek, ''Bizim kötü oyunumuz olabilir ama onların da iyi oyununu bir kenara atmayalım. Haklarını yemeyelim. Hak edilmiş güzel bir galibiyet aldılar'' derken, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz ilk 20 dakika iyi oynadık ama ondan sonra düşüş oldu. İkinci yarı biraz silkindik fakat beraberliği yakalamaya yetmedi. Açıkçası o savaş içinde, o mücadele içinde olmak lazım. Rakibimiz daha çok istedi, daha çok koştu, daha iyi mücadele etti. Nasıl durdurulması gerekiyorsa öyle durdurdular. Arkadaşlarımız maalesef özellikle bu mücadele kısmında geride durdular. Bazen böyle oluyor başlangıçlar. Önümüzdeki Samsunspor maçıyla o sıcak atmosfere adapte olmamız lazım. Artık lig başladı, hazırlık sona erdi.'' Galatasaray takımının, oyunun kontrolünü elinde tutması gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, ''Hazırlık maçlarında bugüne kadar da öyle oynadık. Bugün bana da sürpriz oldu. İlk yarım saat sıkıntımız olmadı. Sonra oyundan düşmemiz, mükemmel oynayan kalecimizin kötü bir gol yemesi sıkıntı yarattı. İkinci yarı daha fazla gol pozisyonuna girmemiz gerekirdi. Ne olursa olsun, biz daha baskılı oynayan, oyunu yönlendiren bir takım olmalıyız'' şeklinde konuştu. -''Telafi etmek için devam edeceğiz''- Galatasaray'ın sezona yenilgiyle başlamış olmasıyla ilgili olarak, kazanarak başlamanın daha iyi bir seçenek olduğunu belirten Terim, ''Kazanmak demek, moral demek. Moral demek, bir sonraki maça daha rahat hazırlanmak demek. Kaybedildiği zaman orada kalınmamalı. Önümüzde çok uzun bir maraton var. Telafi etmek için devam edeceğiz. Kimsenin istemediği ve hatta beklemediği bir sonuç ama her türlü sonucu saygıyla karşılamak lazım'' dedi. Fatih Terim, Milan Baros'un bugünkü etkisiz oyununa değinirken, gol yollarında sıkıntı yaşayacaklarını düşünmediğini söyledi. Sakat olmaması halinde Elmander'in bugün devreye girebilecek düzeyde olduğunu aktaran Terim, ''Sercan, Elmander ve Baros üçlüsü ocak ayına kadar bizim. Bir şekilde idare eder'' dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı ile önceki hazırlık maçları arasındaki önemli farka dikkat çeken Terim, ''Maçı tekrar seyrettikten sonra analizini yapacağım. Özellikle orta sahamızda biraz baskı konusunda, ileriyle bütünleşme konusunda sıkıntımız olduğu açık. Biz oyunu kendi sahasında kabul eden bir takım değiliz. Tek bir blok gibi oynamaya çalışan bir takımız. Bazı yerlerde bu işlemedi'' diye konuştu. -''Beklenti doğal''- Fatih Terim, Galatasaray'dan bu sezon için beklentinin yüksek olmasını doğal karşıladığını aktarırken, ''Galatasaray, hazırlık dönemini herkese umut vererek geçirdi. Beklenti olması doğal ama iyi başlangıç yapamadığımız için en çok üzülen bizleriz. Hayal kırıklığı yaşanmasını doğal buluyorum. Hemen beklemeden, ara vermeden maçlarımız devam ediyor. İnanıyorum ki Türk Telekom Arena'da seyircimizle beraber çok daha iyi olacağız. İnşallah kazanma alışkanlığını da geri getireceğiz. Bir değişimin olmak zorunda olduğu da bir gerçek. Bu değişim durmamalı'' şeklinde görüş belirtti. -Sabri: ''sezonun ilk maçları zor olur''- Galatasaray'da İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçına takım kaptanı olarak çıkan Sabri Sarıoğlu, kazanmayı çok istediklerini, ancak başaramadıklarını kaydetti. Hazırlık maçlarına oranla çok daha düşük seviyede bir futbol oynadıklarını aktaran Sabri, ''Bize yakışmayan bir oyun oynadık. İnşallah tekrarlamayız'' dedi. Sarı-kırmızılı takımın Çek savunma oyuncusu Ujfalusi ise yaptığı açıklamada, ''Bugün çıkarabileceğimiz en büyük ders, her futbolcunun bireysel anlamda biraz daha fazlasını vermesi gerektiği. Güçlü ve potansiyeli olan bir takıma sahibiz ama bir sonraki maçta daha fazla mücadele etmeliyiz'' şeklinde konuştu. Öte yandan, yarını izinli olarak geçirecek Galatasaray takımı, 12 Eylül Salı günü yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarına başlayacak.