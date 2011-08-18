-Terim sıcak ve nemden de yakındı ATİNA (A.A) - 18.08.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hakkari'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi. Terim, Olympiakos ile oynanan hazırlık maçıyla ilgili basın toplantısına, yapılan saldırıya değinerek başlayıp, ''Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin'' dedi. Maçta kötü bir gol yediklerini, ondan sonra oyunu kontrol ettiklerini anlatan Terim, sıcak ve nemden de yakındı. Şu ana kadar yapılan hazırlık döneminde hiç sıcak hava görmediklerini belirten Terim, ''Avusturya ve Almanya kampı ve sonrasında İstanbul'da hiç böyle sıcak ve nem yaşamadık. Bu da etken ama oyunun almamız gereken güzel yönleri, halletmemiz gereken hatalar bölümü var. İsteriz ki kaybetmeyelim ama bugün de kaybetmeyecek gibi gözükmedik. Kazanmamız çok zor gibi geldi bana'' diye konuştu. Daha çok gol pozisyonu üretmelerinin gerektiğine de dikkati çeken Terim, ''Bir de çok çalışacağız ama bu tip gol yemememiz lazım. Başlarken, böyle basit bir gol yememeliyiz. Toplu bir şekilde yapılan bir eylem ve bu eylemin her tarafı hata'' değerlendirmesinde bulundu. -Stancu Arda'nın yerini dolduramayacak- Terim, Arda'nın yerinin nasıl doldurulacağı sorusuna, "O kişi Arda'nın yerini doldurmak için uğraşmayacak ama orayı dolduracak ismin Stancu olmayacağı açık. Orada biri oynayacak elbet. İnşallah Arda orada, biz de burada çok başarılı olacağız. Oraları artık geçelim, o gitti bu geldi" karşılığını verdi. -''9 Eylül'e hazır olmalıyız''- Fatih Terim, bir soru üzerine, ligin ertelenmesinin sıkıntı yarattığını ancak buna uymak zorunda olduklarını vurguladı. Terim, şöyle devam etti: ''Açıkçası orada daha önceden planlanan bir takvim vardı. Daha sonra erteleme geldi. Yapacak bir şey yok, ona da uymamız lazım ama biraz daha fazla zamana ihtiyacımız var. İzin verdik ve Milli Takım arası oldu. 9 Eylül'e kadar yavaş yavaş kendimize geleceğiz''