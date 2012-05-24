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Spor

Terim: Sheva müthiş konuşmuş

Fatih Terim'e, Milan'dan öğrencisi Shevchenko'nun, "Fatih Terim kalsa Milan Avrupa şampiyonu olurdu" sözleri soruldu

24 Mayıs 2012 12:19

Galatasaray'ın patronu, 'Terim kalsa Milan Avrupa şampiyonu olurdu' sözünü değerlendirdi.
 
Fatih Terim'e, Milan'dan öğrencisi Shevchenko'nun, "Fatih Terim kalsa Milan Avrupa şampiyonu olurdu" sözleri soruldu.

Akşam gazetesinden Adil Demirçubuk'un haberinde Terim'in yanıtı, "Oyuncu zeki insandır, tahlili çabuk yapar ve doğruyu görür. Böyle değerlendirmek lazım..." oldu.

Terim'in, konuyla ilgili değerlendirmesi şöyle:

"Shevchenko röportajını okudum. Demek ki iyi iz bırakmışız. Günlerin az oluşu, fazla oluşu önemli değil ama az da olsa 'tesirli oluşu' çok önemli. Sheva, dünya çapında bir oyuncu ama boşuna da büyük oyuncu olunmuyor. Karakter de bununla beraber tamamlayan bir unsur oluyor. Sheva baktığın zaman Milan ve dünya futbolunun unutulmazları arasına boşuna girmiş olmuyor.

Dediği gibi çok çabuk kaynaştık, çabuk anlaştık, güzel sözlerine teşekkür ederim. O da benim için değerli, çok önemli bir oyuncu, öyle bir oyuncu ile çalışmak benim için gurur vesilesi. Antrenörüne karşı müthiş itaatkar, maçta her şeyini veren, yeteneklerini zaten söylemiyorum... Dünya çapında bir oyuncu olduğunu herkes biliyor. Dediğim gibi sadece futbolcum değil ölünceye kadar bir dostum olarak kalacak.

"Fatih Terim kalsa, Milan Avrupa şampiyonu olurdu" müthiş bir söz... O izi oyuncunun benliğinde bırakmak çok önemli. Benim için zaten önemli bir şey. Bazen uzun çalışamıyorsunuz, az çalışıyorsunuz-çok çalışıyorsunuz ama bıraktığınız intiba çok önemli. Oyuncu zeki insandır, tahlili çabuk yapar ve doğruyu görür. Böyle değerlendirmek lazım..."

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