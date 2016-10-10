Terim: Savaşımız bitmedi, devam edecek

Türkiye Futbol Direktörü Fatih TerimDünya Kupası Elemeleri deplasmanda İzlanda'ya 2-0 kaybedilen maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bizim savaşımız bitmedi. Geriden geliyoruz, bazen o savaşlar hep devam ediyor, edecek de." dedi.

İzlanda takımını tebrik eden Fatih Terim " İlk yarı için oyunumuzda, özellikle ilk 15 dakika oyunu oturttuk diyebilirim. Golden sonra çok da iyi oynamış olduğumuz söylenemez. Hava şartları da var. Geldiğimiz yerle arasında 20-25 derece fark var." diye konuştu.

"Öyle goller yiyoruz ki, öyle sıkıntılı goller yiyoruz ki." diyen Terim, İzlanda ile havadan başa çıkmanın zor olduğunu vurguladı ve "Onlar havaya kaldırdıkça, biz yere indirmek istedik. İzlanda gibi takımlara karşı böyle havalarda 2-0 geriye düşerseniz, geri gelmek zor oluyor. Ozan'ın birden bire sakatlığı, eksik kaldık derken, bize çarpan bir top, arkasından panikle gelen 2. gol. Sonuçta mağlup olduk, yapacak bir şey yok. Bize geçmiş olsun, rakibimize de tebrikler" ifadelerini kullandı.

Milli takım konusunun herkesi ilgilendirdiğini vurgulayan Fatih Terim, "Ancak bunun bir ölçüsü vardır. Üzerine kimsenin hak elde etme iddiası olmaz. Dünyanın her tarafında, bizim kadar alınmasa da, alınan-alınmayanın bu kadar konuşulduğu bir ülke yok. Bu ne kadar zarar veriyor, vermiyor, bunu zaman gösterecek. Bir de çocuklara mikrofon tutmak lazım. " diye konuştu.