Terim, Şampiyonlar Ligi için 3 ismi istiyor!

Yeni sezonda şampiyonluk unvanını korumak isteyen ve Avrupa arenasında eski günlerine dönmeyi hedefleyen Galatasaray transfer çalışmalarını hızlandırdı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezona daha geniş bir kadro kurmak istiyor. Sarı kırmızılı ekibin UEFA ile yapılacak anlaşmanın ardından bazı mevkiler için gerekli adımları atması bekleniyor.

Galatasaray'ın sezonu 29 gol ile tamamlayarak şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Gomis'e alternatif olabilecek bazı isimler için nabız yokladığı öğrenildi. Sarı kırmızılıların radarında olduğu iddia edilen isimlerin başında Ahmed Musa geliyor. Nijeryalı oyuncunun hem forvette hem de hücumun farklı bölgelerinde oynayabiliyor olması önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor. 25 yaşındaki oyuncunun bonservisi Leicester City'de bulunurken, Galatasaray'ın Premier Lig ekibi'nin kapısını kiralama formülü ile çalacağı iddia edildi.

Öte yandan sarı kırmızılıların transferde genç isimlere yöneleceği belirtiliyor. Listenin en tepesinde olduğu iddia edilen isim ise Emre Mor. Genç oyuncu bu sezon Celta Vigo'da 25 maçta 1 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

Adı sürekli Galatasaray ile anılan ancak henüz resmi bir adım atılmayan bir başka isim ise Kasımpaşa forması ile bu sezon müthiş bir performans sergileyen Trezeguet. Mısırlı oyuncu bu çıktığı 31 lig maçında 13 gol 7 asistlik bir performansa imza attı.