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Spor

Terim: Real'in parası, bizim yüreğimiz var

Fatih Terim Galatasaray-Real Madrid şampiyonlar ligi maçı öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında Madrid'in yıldızlar topluluğu olduğunu ancak Galatasaray'ın da yüreği olduğunu belirtti

17 Eylül 2013 09:26

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bugün oynanacak Galatasaray-Real Madrid şampiyonlar ligi maçı öncesinde gerçekleşen basın toplantısında, yıldızlar topluluğu Real Madrid'in kadrosuna yeni yıldızlar kattığını ancak Galatasaray'ın da yüreği olduğunu belirtti. Real Madrid'in saygı duyulan bir rakip olduğunu, Galatasaray'a da saygı duymaları gerektiğini açıklayan Terim, çift rakamlı puanların ikinci tur için yeterli olduğunu kaydetti.

Fatih Terim Real Madrid maçı öncesinde iddialı konuştu. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 21:45'te Türk Telekom Arena'da  Real Madrid'le grupta ilk maçına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Didier Drogba ile basın toplantısı düzenledi. Drogba gollerine Şampiyonlar Ligi'nde de devam etmek istediğini söylerken önemli olanın takımın 3 puan kazanmak olduğunu söyledi.

 

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