Terim: Prandelli'ye telefon numaramı burada verirsem işinden olur

Galatasaray’ın duayen ismi Turgan Ece için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan törende Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli ile ayaküstü sohbet eden Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İtalyan hocanın “Görüşelim” isteğine, “Numaramı idari Menajer Mert Çetin’den alırsın” yanıtını verdi. Ardından yanında oturan Hayri Kozak’a “Burada ona telefonumu verirsem işinden olur” dedi.

Terim tam 330 gün sonra Florya’ya ayakbastı. Galatasaray Yönetimi ile yaşadığı soğuk rüzgârlar törende de etkisini gösterdi. Galatasaray Yönetim Kurulu’nun kararı ile görevinden alınan Fatih Terim, sarı kırmızılı kulübün hayatını kaybeden duayen ismi Turgan Ece anısına yapılan törene katılmak için dün Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geldi.

G.Saray’daki görevinden ayrıldıktan sonra Türkiye Futbol Direktörü olarak göreve getirilen Fatih Terim, 330 gün sonra yıllarca futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ettiği Florya’yadaydı.

Prandelli hemen yanına gitti

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, nitekim Başkan Ünal Aysal, Ankara’da bulunması nedeni ile Florya’daki törene katılamamış ve uçaktan iner inmez cenaze namazına yetişmişti.

Fatih Terim ve beraberindeki ekip Galatasaray Yönetim Kurulu’nun ve teknik heyetinin bulunduğu bölüm yerine uzaktaki tribünde oturdu.

G.Saray Teknik Direktörü Prandelli ise Fatih Terim’in Florya’ya geldiğini görünce hemen oturduğu yerden kalktı ve meslektaşının yanına gitti.

İdari Menajer Mert Çetin’i de yanına alan Prandelli, Fatih Terim’in yanına gidip, “Hoş geldin” dedi ve ayaküstü samimi bir sohbete imza attı.

Yanındaki Hayrı Kozak’a söyledi

Terim’in yanında ise Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak oturuyordu. Kısa sohbetin ardından Fatih Terim, ‘Konuşalım’ diyen Cesare Prandelli’ye “Benim numaram Mert’te var, telefonumu ondan alırsın. Konuşalım, görüşelim” dedi ve İtalyan hoca ile hoş şekilde ayrıldı.

İtalyan teknik adam yerine doğru hareketlendikten sonra Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, yanında oturan G.Saray Kulübü Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak’a döndü ve Prandelli’yi kastederek “Adama şimdi burada numaramızı verirsek işten kovarlar, işinden olur” cümlesini kurdu.

Cenazede birbirlerinden uzak durdular

Turgan Ece’nin Teşvikiye Camisi’nde yapılan cenaze namazına da katılım yüksekti.

Ünal Aysal da Ankara’dan gelip uçağından iner inmez cenaze namazına yetişti. Fatih Terim ise cenazeye eşi Fulya Terim ile beraber katıldı. Aysal ile Terim cenazede birbirlerine selam vermedi ve ikili tören boyunca birbirlerinden uzak durdu.

Cenazeye eski başkanlar Selahattin Beyazıt, Faruk Süren, Mehmet Cansun’un yanı sıra Ali Dürüst ile Abdürrahim Albayrak da katıldı.

Prandelli’den ilginç sevgi gösterisi

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’e sıcak ilgi gösteren Cesare Prandelli bir ara Fatih Terim’in yanaklarını elleri arasına alarak bu ilginç karenin mimarlarından biri oldu.

Hâlâ G.Saray’ın içindeyim

Fatih Terim, “Turgan Ece dışarıya da gitseniz kalbiniz hep Galatasaray’la olmalı demişti, ben de onun bizlere verdiği öğüdünü uyguluyorum” dedi.

G.Saray’ın duayen ismi Turgan Ece için Florya’da düzenlenen törende 2. başkan Özkan Olcay ve oğlu Murat Ece’den sonra kürsüye konuşma yapmak için Fatih Terim çağrıldı.

‘Başöğretmenim oldu’

Önce Turgan Ece’nin sarı kırmızı bayrağa sarılı tabutuna dokunan ve dua eden Terim ardından kürsüde imza attığı konuşmada çok önemli mesajlar verdi.

1-Turgan Ağabey yöneticim, sportif direktörüm ve en son Florya’da başöğretmenim oldu. Ben G.Saray’a 20 yaşında bir genç olarak geldim. Ve hâlâ Galatasaray’ın içindeyim. Dışarıda olsam da içindeyim. Bu bize Turgan Ece’nin öğütü idi. Dışarıya da gitseniz kalbiniz G.Saray ile olmalı demişti. Dışarda olsam da G.Saray’ın içindeyim.

2-Teknik direktör olarak 2. kez göreve geldiğimizde kötü giderken deplasman dönüşlerinde havaalanında bekliyordu bizi ve lütfen üzülmeyin düzeltirsiniz diye teselli ederdi. Turgan Ağabey, insani, ahlaki değerleri, kurumsal değerleri çok yüksek olan bir insandı.

‘Her yerde izi var’

3-Burada hangi yöneticinin hakkı varsa onun bir fazla hakkı var. Bulunduğumuz her yerde izi var, emeği var, hakkı var. Herkese örnek olacak bir yönetici idi.

4-Biz G.Saray’da boş kağıda imza attık futbolcu iken. Ancak bilirdik ki o mukavelenin yerine gelmeme şansı yok. Turgan Ağabey doğru konuşan, insandı. Galatasaraylılara Ne mutlu ki böyle yöneticileri var.

Konuşmasını yaptı ve hemen ayrıldı

Fatih Terim, Turgan Ece ile ilgili yaptığı konuşmanın ardından törenden ayrıldı ve yerine geçmeden Florya Metin Oktay Tesisleri’nde çıkmak için hareketlendi. Ve Fatih Terim’in yanında gelen kalabalık ekipte onunla birlikte törenin sonunu beklemeden tesislerden ayrıldı.

Tribünde bölündüler!

Galatasaray yönetimi Florya’daki veda töreninde naaşın konulduğu bölümün hemen önüne otururken, Fatih Terim ve beraberindeki 50 kişi tribünün diğer kısmına geçti. Terim ile yanındakiler sarı kırmızılı yönetimin bulunduğu kısma hiç gitmedi. İki grubun ortasında ise Galatasaray’ın altyapıdaki oyuncuları yer aldı.

50 kişilik ekiple geldi

Ali Yavaş, Rasim Kara, Hamza Hamzaoğlu, Vedat İnceefe, Müfit Erkasap, Şükrü Hanedar, Hande Sümertaş, Fahri Yılmaz gibi Türkiye Futbol Federasyonu’nda beraber görev yaptığı isimlerle yaklaşık 50 kişilik ekiple Metin Oktay Tesislerine gelen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’i 2. başkan Özkan Olcay kapıda karşıladı.