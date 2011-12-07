Terim: Oyuncularım muhteşem bir maç oynadı

T24 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinde oyucularının sergilediği futbola övgüde bulundu.



Terim, ''Bugün oyuncularım muhteşem bir maç oynadılar, özellikle ilk yarıda. Kelime bu olmalı. Tarihin bence en centilmence geçen maçıydı. Bu açıdan çok önemliydi. Sahaya bir şey atılmadan, aşırılıklar olmadan, iki oyuncu grubunun masumane ve dikkatli hareketleriyle, seyirciyi tahrik etmeden çok güzel bir maç oldu. Onlar bizim yıllardır dostlarımız. Bundan sonra da öyle kalacak. Onlar yener veya biz yeneriz önemli değil. Bugün biz yendik. Daha da farklı kazanabilirdik'' diye konuştu.



Sarı-kırmızılı takımın ortaya koyduğu futbolun gelecek adına kendisine nasıl bir fikir verdiği sorusu üzerine Terim, şunları söyledi:

''Ben Galatasaraylılara bir tek söz verdim, o da Galatasaraylıların gurur duyacağı bir takımın sahada olacağıydı. Daha çok eksiğimiz var. Yolumuz uzun. Bugünkü sonuç, Play-off'lu sistemde sadece bir adım öne geçmektir. Galatasaray üstlerde olmak, zirvelerde gezmek zorundadır. Daha yeni bir takımız. Yapacağımızı işler olmalı. Eksiklerimiz var. Bugün kazandık. Hem de iyi, müthiş oynayarak kazandık. Bu futbol bir parça birilerinin yüreğine su serpmiş olabilir. Futbolumuzdan ümit kesmesinler. Yolumuz uzun ve hatalarımız var. Bunları düzelteceğiz. Play-off sisteminde lider bitirmek de çok şey ifade etmiyor. Takımın kazandığı güven açısından, geçen seneden gelen psikoloji açısından bugün Galatasaraylıların sevinmek en doğal hakları.''

Fatih Terim, Semih Kaya ve Emre Çolak gibi iki genç oyuncuya derbi maçta forma şansı tanımasıyla ilgili olarak, ''Genç oyunculara inanıyorum'' dedi.

Türk futbolunun içinde bulunduğu duruma dikkat çeken ve ''Bugünkü pırıltı, futbola sarılmamızı sağlamalıdır'' diyen Fatih Terim, ''Uzun yılardır beraberiz. Kazançlar veya kayıplar bizi futboldan soğutmamalı. Futbol bizim her şeyimiz. Bir şekilde sarılmalıyız. Hatta şu günlerde biraz daha hoşgörülü olmalıyız" şeklinde görüş belirtti.

Terim, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'la maç öncesi yaptığı görüşmenin hatırlatılması üzerine, ''Maç öncesi Fenerbahçe soyunma odasına gittim hoş geldin demeye. Arkadaşlarımızla merhabalaştık, Semih'le biraz şakalaştık. Bir ihtiyaçları olup olmadığını sordum. Aykut, benim milli takımdan talebem, şimdi meslektaşım ve arkadaşım. Önemli bir iş yapıyor. Konuştuğumuz çerçeve Türk futboluydu. İyi oyunlar, daha güzel şeyler konuştuk. Öbür kısmı ikimizin arasında'' demekle yetindi.

Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza alan ve derbi maçta oynayamayan Engin Baytar'la ilgili fikrinin sorulması üzerine Terim, oyuncuyla ilgili görüşlerini aktarırken, ilginç bir bilgiyi de medyayla paylaşmış oldu.

''Engin kendine ne kadar kızsa azdır'' ifadesini kullanan tecrübeli teknik adam, ''Şu günde dahi hala Engin'i konuşuyoruz. İnsanları kaybetmek çok kolay. İnsanları yaptıkları hatalarla yargılamayalım. Kazanma yolunda yaptıklarıyla takdir edelim. Gördüğü kart nedeniyle cezası 100 bin avro. İkincisinde 200 bin avro ve üçüncüsünde ise sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkına sahibiz. Kendisi sözleşmesinde imzalamış. Kızmadım mı ona? Daha yeni konuşuyorum onunla. Bugün çok ihtiyacımız vardı, yarın da olacak. Sadece Engin değil, başkaları da var. Ben yönetimimize raporumu yazdım ve altına da küçük bir not düştüm. Onu söylerler artık. Engin'den çok faydalanacağız merak etmeyin'' diye konuştu.