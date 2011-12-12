-Terim: Önemli 3 puan aldık TRABZON (A.A) - 11.12.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, galip geldikleri Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonspor karşısında 3 puan almalarının çok daha hoş olduğunu söyledi. Terim, 3-0'lık galibiyetleriyle sona eren maçın ardından yaptığı değerlendirmede, Trabzon gibi bir deplasmandan 3 puan almanın çok önemli olduğunu belirterek, ''Bu galibiyet, bizim için iyiydi. Hele hele bir Fenerbahçe maçı sonrası 3 puan almak çok daha hoş oldu. Çünkü bu maç iyi oynanan o maçın hakikaten teyidiydi'' dedi. Sahasında çok tehlikeli oynayan, kaliteli bir rakibi yenmenin kolay olmadığını söyleyen Terim, ''O yüzden oyuncularımı kutluyorum. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Sonuç itibariyle önemli 3 puan aldık. 9-10 gün içinde Gençlerbirliği ve Trabzonspor gibi önemli deplasmanlarda galip geldik. Hem fizik, hem psikolojik olarak bu maçları kaldırmak kolay değil. Bu yüzden ayrıca oyuncularımı kutluyorum'' diye konuştu. Terim, bir soru üzerine, Trabzonspor'un eski oyuncuları Selçuk, Engin ve Ceyhun'u da sahaya sürmesinin rakibe yönelik bir mesaj taşımadığını vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Engin, bizim ilk 11 oyuncumuz. Dikkat ederseniz pek atak oyuncusu da yoktu kulübemizde. Biraz daha maçı garantiye almak, ileride rakibi karşılamak için orta saha oyuncusu olarak onu sahaya aldım. Fenerbahçe maçını böyle oynamış 3 puan kazanmış takımı bozmak istemedim. Ayrıca evimizde böyle oynayıp da dışarda başka türlü oynamayı düşünmedim. Bu mesajı oyuncularıma cesaret olarak vermek istedim. Böyle bir takımı tercih ettim. Fenerbahçe maçından sonra bu maçı da hak etmişlerdi. Ceyhun'u geçen hafta da koyamamıştım. Herkes 5 dakika da olsa bizle beraber olsun diye, onun haricinde mesaj yok.'' -''Zaman lazım''- Terim, önlerinde gidecek daha çok yolları olduğunu ifade ederek, ''Güzel oynuyoruz ama daha yolumuz çok. Birtakım şeyleri daha iyi yapmamız lazım. Zaman zaman iyi oynuyoruz ama eksiklerimiz de var. Zaman zaman hata yapıyoruz. Bize zaman lazım. Bu dönemde ne kadar fazla puan toplarsak lehimize ama daha istediğimiz takıma çok var. Muhakkak takımın yüzde 60-70'i yeni ama kaybettiğiniz zaman bunları anlatamıyorsunuz. Galatasaray gibi takımlarda böyle bahaneleri kullanamıyorsunuz'' diye konuştu. Terim, bir gazetecinin 'Reyes Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptığı gerekçesiyle bu hafta kadroya alınmadı. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? sorusu üzerine, ''Sanmıyorum böyle olduğunu. Ben Reyes ile ilgili düşüncemi başkana söyledim. Sayın başkanımız sağolsun, transfer konusunda çok hassas. Benden de bir rapor ve liste istiyor. Biz de bu 3 maçı bitirelim ondan sonra kararımızı vereceğiz. Eğer mümkün olursa çok açık ve net olarak Türkiye'den yetenekli arkadaşları kadromuza katmak istiyoruz. Türk, genç, başarıya aç arkadaşlarımızı tercih ediyoruz. Genel olarak başkan ve yönetici arkadaşlarımız bu fikirde. İçerde ihtiyacı karşılarsak, dışarıya ihtiyacımız olmaz'' ifadelerini kullandı. -Gökdeniz ve Necati- Terim, Gökdeniz ve Necati gündeminizde var mı? şeklindeki bir soru üzerine ise ''Önümüzdeki hafta içinde doğruları yetkili ağızlardan biz size bildiririz. Necati'yi Gatasaray'a ben almıştım. Onu da hatırlatayım. Böyle bir şey olursa sizinle paylaşırım. Kesinleşmiş hiçbir şey yok. Transfer teklifimiz yok. Böyle bir şey olsa Necati'den sonra Antalyaspor ile temasa geçeriz'' diye konuştu.