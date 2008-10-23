Terim ne zaman imzalıyor?

Fatih Terim ile sözleşmenin bugün imzalanacağı ancak törenin basına açılıp açılmaması konusuna henüz karar verilmediği söylendi.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun daha önce Milli Takımlar Sorumlusu Fatih Terim'in sözleşmesinin bugün imzalanacak sözleşmeyle yenileneceğini duyurmasına rağmen imza törenin henüz saat ve yerinin belli olmaması kafaları karıştırmıştı.



Başkan vekili Lütfi Arıboğan ile birlikte gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinin ardından Atatürk Havalimanı'nda soruları yanıtlayan TFF Başkanı Mahmut Özgener, Fatih Terim ile hiçbir anlaşmazlıkları bulunmadığını, daha önce de belirttikleri gibi sözleşmenin bugün imzalanacağını ancak törenin basına açılıp açılmaması konusuna henüz karar verilmediğini söyledi.



