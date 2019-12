Terim 'Mor Menekşeler'e uğrulu geldi

ALS hastalığıyla mücadeleyi desteklemeyi amaçlayan Borgonovo Vakfı'na maddi destek sağlama amacıyla oynanan, Fatih Terim'in de yer aldığı, dostluk maçında, ACF Fiorentina, AC Milan'ı 4-1 mağlup etti.





Floransa'nın Artemio Franchi Stadı, ALS hastalığıyla mücadale eden 44 yaşındaki eski İtalyan futbolcu Stefano Borgonovo'nın kurduğu vakfa destek amacıyla düzenlenen dostluk maçına ev sahipliği yaptı.



ACF Fiorentina ve AC Milan arasında oynanan, her iki takımın da eski oyuncusu Borgonovo'ya vefa niteliği taşıyan dostluk maçına, teknik direktör olarak Fatih Terim de katkısını esirgemedi. Bir zamanlar Fatih Terim tarafından da çalıştırılmış olan iki İtalyan takımı arasında oynanan karşılaşmanın galibi ise 4-1'lik skorla ev sahibi ACF Fiorontina oldu.



Maç öncesinde tekerlekli sandalyeyle sahaya çıkan Borgonovo'ya Ay-yıldızlı bir forma hediye eden Terim, maçın ikinci yarısında her iki takımın eski oyuncularının sahaya çıktıkları bölümde ise eski takımlarından AC Milan'a karşı sembolik olarak ACF Fiorentina'nın teknik direktörlüğünü üstlendi. Borgonovo'yu dostluk maçında, Mor Menekşeli taraftarlar da yalnız bırakmadı.



Yaklaşık 27 bin kişinin izlediği maçın ikinci yarısında, Borgonovo'nun eski takım arkadaşları da dayanışma ve desteklerini göstermek için yeniden forma giyerek sahada top koşturdular.



Hakem Giancarlo Rocchi tarafından yönetilen maçta iki takımın da hem eski hem de halihazırdaki oyuncularının karma olarak forma giydikleri ilk yarıda, ilk gol AC Milan'dan geldi. Ancak Mor Menekşeler, Kırmızı-siyahlı oyunculardan Daniele Massaro'nun imzaladığı ilk golü karşılıksız bırakmadılar. Giampaolo Pazzini'nin durumu eşitlemesinin ardından, Dida'nın fileleri Manuel Da Costa ve Pazzini tarafından birer kez daha havalandırıldı. Bu gollerle birlikte, Ronaldinho'lu AC Milan ilk yarıyı 3-1'lik bir mağlubiyetle noktaladı.



İkinci yarıda sadece eski oyunculara forma şansı tanınınca karşılaşmanın ritminde düşüş gözlendi. Ancak yaşlı oyuncuların, maça tüm gayretle asılmaları da dikkati çekti. Maçta skoru belirleyen golü ise Marco Nappi imzaladı. Karşılaşma ACF Fiorentina'nın 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.



Terim'in İtalya'da çalıştığı dönemde yardımcılığını yapmış olan Antognioni ve İtalyan futbolunun ünlü yıldızlarından Roberto Baggio da ikinci yarıda Mor Menekşeli formayı giyen isimler arasında yer aldı. ACF Fiorentina'nın da AC Milan'ın da galibiyetten ziyade dayanışma için yarıştıkları karşılaşmadan elde edilen gelir, Stefano Borgonovo'nun kurduğu ve kendi adını taşıyan vakfı için sermaye teşkil edecek. ALS hastalığı nedeniyle son yıllarda giderek güçten düşen 44 yaşındaki Borgonovo kurduğu vakıfla, Milano Niguarda Hastanesi'ne bağlı bir birim olan, kas ve sinir hastalıklarına ilişkin tedavi ve araştırmalarıyla ünlü Nemo Merkezi'ne finansal destek sağlayabilmeyi hedefliyor.



Terim, maçın sona ermesinin ardından her iki takımın yetkilileriyle ve oyuncularla vedalaştıktan sonra bu gece yine özel uçakla Türkiye'ye dönecek