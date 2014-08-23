Terim: Milli maçları Vodafone Arena'da oynak isterim

Beşiktaş’ın Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın cenaze töreninde yeni yapılan stadı görme fırsatı bulan Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim, “Stat bittiğinde bazı milli maçları burada oynamak isterim. Beşiktaş burada kolay yenilmez. Tribünler sahaya çok yakın. Taraftarın yapacağı tezahürat, rakipleri olumsuz etkiler” dedi.

Süleyman Seba’nın cenazesi nedeniyle Vodafone Arena’ya giden Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, yapımı devam eden Vodafone Arena’ya hayran kaldı, “Ne zaman biter?” diyerek, bazı milli maçların burada oynanabileceğini söyledi.

Serdar Sarıdağ’ın Milliyet’teki haberine göre, Beşiktaş Asbaşkanı ve yeni stattan sorumlu yönetici Umut Güner’den, stadın ne zaman biteceği yönünde bilgi alan Terim’in “Bu stat bittiğinde burada bazı milli maçların oynanmasını isterim. Türk futbolu için çok güzel bir stat olacak” ifadelerini kullandı.

‘42 bin kişi isabetli’

Stat izinlerinden, inşaat sürecine kadar alınması gereken izinlerde büyük pay sahibi olan yönetici Umut Güner aracılığıyla Beşiktaş Yönetimi’ni stat konusunda kutlayan Fatih Terim’in, statta çevresine de, “Beşiktaş burada kolay kolay yenilmez. Tribünler sahaya çok yakın. Taraftarın yapacağı tezahüratlar, akustik olarak rakip takımları olumsuz anlamda çok etkiler. 42 bin kişilik olması da isabetli bir karar” yorumunda bulundu.

Ergün Penbe’yi anlattı

Sohbet sırasında, bu tür statlardaki atmosferin Atatürk Olimpiyat Stadı’nda asla yakalanamayacağını da sohbette sözlerine ekleyen başarılı teknik adam, “Ergün Penbe, benim en çok koşan futbolcularımdan biriydi. Ne zaman Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynamaya başladık, Ergün eskisi gibi olmadı. Nedenini sorduğumda, “Hocam saha çok büyük geliyor. İnanın koşmaya derman bulamıyorum” demişti. Bu yüzden Beşiktaş Yönetimi elinden geldiği kadar bu stadı çabuk bitirmeli. Biliyorum çok zor şartlar altında yapılıyor ama bittiği zaman burada müthiş bir ambians olacak. Emeği geçenlere ise şimdiden teşekkür etmek lazım” diye konuştu.

Güner: Gurur verici

Beşiktaş Asbaşkanı ve yeni stattan Sorumlu yönetici Umut Güner, Fatih Terim gibi uluslararası bir teknik adamın stat inşaatını beğenmesinin kendileri açısından gurur verici olduğunu belirterek, “Başkan ile birlikte gece gündüz stat inşaatını yakından takip ediyoruz. Sayın Terim’in dediği gibi bu stat sadece camiamıza değil, Türk futboluna kazandırılmış bir eser olacak. Hepimizin gururu Vodafone Arena için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.