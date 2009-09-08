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Spor

Terim: Mağlubiyetin hesabını verecek olan benim

Terim, Bosna Hersek ile yapılacak karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

08 Eylül 2009 03:00

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, Bosna Hersek ile yapılacak karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hayatın sonu değildir bazı şeyler diyerek sözlerine başlayan Fatih Terim, “Kazanmak için her türlü riski göze alacağız. Futbolcularımın en büyük özelliği cesaretleridir. Bu zamana kadar yüreklerini her zaman ortaya koydular, bundan sonra da koyacaklardır. Kaybetmenin önemli bir hayati şeyi yoktur. Mağlubiyetten üzüntü duyarlar ama abartmanın da bir anlamı yok. Hesap verilecekse de bunu başkaları verir. Oyuncularıma rahat olun dedik. Ve yumuşak ortamı hazırladık. Ağır şeyi futbolcularımın omuzlarına yüklememeliyiz. Genç oyuncuların bunu kaldırmaları kolay değil ama ben ve arkadaşlarım onların omuzundan bu yükü kaldırmak için çalışıyoıruz. Ben herzaman söylüyorum; galibiyet hepimizin mağlubiyetlerin hesabını verecek olan benim” diye konuştu.

Kadroda fazla değişikliğe gitmeyeceğine de değinin Fatih Terim “Oturmuş bir defansımız var. Defanstaki oyuncularım bir birini aratmayacaklardır. Top bizdeyken sorun yok. İsteklerimiz ortada. En az hata ile oynamak için buradayız. Ben gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Burdan çıktıktan sonra baraj maçında kimse ona göre tedbirimizi alırız, ona göre oynarız. Şimdiden bunu söylemek abartmak olur.” dedi.

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