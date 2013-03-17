Terim Madrid'de Mourinho Kayseri'de

Galatasaray ve Real Madrid, birbirlerini yakın takibe aldı. Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinin ardından Fatih Terim, Madrid'de Real Madrid'in maçını izledi. Jose Mourinho'nun da bu akşam oynanacak olan Kayseri-Galatasaray karşılaşmasını izlemek için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid-Mallorca karşılaşmasını Santiago Bernabeu'da izledi.

Terim'in yakın takibindeki Real Madrid, Mallorca'yı 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Özel uçakla Madrid'in yolunu tutan Terim'in maçtan sonra Kayseri'ye döneceği belirtildi.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho da aynı şekilde Galatasaray'ı yakın takibe aldı.

Real Madrid kulübü, Kayserispor-Galatasaray maçını izlemek için Kayserispor kulübüne aralarında Jose Mourinho'nun da bulunduğu 5 kişilik isim listesi gönderdi.

Jose Mourinho'nun bugün özel uçakla Kayseri'ye gelip karşılaşmayı izlemesi bekleniyor.