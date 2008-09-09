Terim maaşını ikiye katlıyor

Belçika maçından sonra Fatih Terim’in yeni sözleşmesi resmileştirilecek, 1.5 milyon YTL olan mevcut yıllık ücreti 2 milyon Euro’ya (yaklaşık 3.5 milyon YTL) yükseltilecek



Futbol Federasyonu, yarın oynayacağımız Belçika maçının ardından Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim’in sözlü olarak 2012 yılına kadar uzatılan sözleşmesini kağıda dökerek resmileştirecek. Avrupa Şampiyonası’nın ardından, merhum eski başkan Hasan Doğan’a “Hiçbir talebim yok. Sözleşmedeki ücret bölümünü siz istediğiniz gibi doldurun” diyen ve aynı sözün yeni başkan Mahmut Özgener için de geçerli olduğunu açıklayan Terim’e zam yapılacağı kesinleşti. Federasyon yönetiminin, halen 130 bin YTL aylık alan Fatih Terim’in ücretini en az yıllık 2 milyon Euro’ya çıkarması bekleniyor.



Ücret için 3 kriter



Federasyon yetkililerinden alınan bilgilere göre Fatih Terim’in maaşına yapılacak zam oranı, 3 ayrı kritere göre belirlenecek.



* Yönetim ilk olarak Turkcell Super Lig’de görev yapan üst düzey teknik adamların aldığı ücretleri baz alacak. Özellikle İspanya’yı Avrupa Şampiyonu yapan Aragones’in aldığı ücrete dikkat edilecek.



* İkinci olarak, dünya sıralamasında Türkiye’nin üstünde yer alan 9 ülkenin teknik adamlarına ödenen ücretler ortaya konulacak. Burada da İspanya, Almanya ve İtalya’daki milli takım çalıştırıcılarının aldıkları para önemli olacak.



* Üçüncü kriter ise Terim’e değişik zamanlarda Avrupa’daki takımlarndan gelen teklifler. Kriter, bu takımların önerdikleri yıllık ücretler olacak.



Talebi yok



Konuyla ilgili olarak Vatan gazetesine bilgi veren bir federasyon yöneticisi Fatih Terim’in Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde ve sonrasında astronomik teklifler almasına karşın Hasan Doğan’ı kırmayıp milli takımın başında kaldığını hatırlatarak şunları söyledi:



“Bİizim bildiğimiz, Fatih hocaya en az 3 çok önemli takımdan gelen teklif vardı. Milli Takım’dan aldığı paranın 3-4 katı fazlasını önerdiler. Fatih hoca bırakmayı düşündü ama sonra rahmetli Hasan başkan ile yaptığı görüşmede sözleşmesinin uzatılmasını kabul etti. O toplantıda tek kuruş para konuşulmadı. Fatih hoca sonrasında da hiçbir talepte bulunmadı. O bulunmasa da biz kesinlikle ücretinin arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. Aragones İspanya’yı Avrupa Şampiyonu yaptı, aldığı ücret ortada (3.5 milyon Euro). Terim de bizim takımımızı Avrupa 3.sü yaptı. ona göre ücret almalıdır.”



Newcastle’a ‘hayır’ dedi



Bu arada Fatih Terim’i kendisini ısrarla isteyen İngiliz Kulübü’ne, “Verilmiş sözüm var, gelemem” yanıtını verdiği öğrenildi.



İngiltere’nin Newcastle United Kulübü, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim’in peşini bırakmıyor. Kevin Keegan ile yollarını ayıran ve hoca arayışlarda tamamen Terim’in üzerinde yoğunlaşan İngiliz ekibinin, geçtiğimiz hafta menajerler aracılığıyla çok ciddi bir teklif getirdiği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.



Başkan Mike Ashley’in Fatih Terim’i takımın başında görmeyi çok istediği ve birkaç aydır bu transfer için nabız yokladığı öğrenildi. Fatih Terim ile Newcastle yöneticilerinin daha önce Amerika’da da bir araya geldiği ancak görüşmenin sonuçsuz kaldığı bildirildi.



Masaya oturacak



Lige pek de iyi başlamayan Newcastle United’ın, Keegan’ı göndererek Terim’i tekrar gündemine aldığı ve yoğun baskı yaptığı kaydedildi.



Tecrübeli hocanın ise “Benim 2012’ye kadar verilmiş bir sözüm var. Tersi bana yakışmaz. Milli Takım’ı bırakamam. O yüzden İngiltere’ye gelemem” yanıtını verdiği öğrenildi. Buna rağmen İngilizler’in Terim’in peşini bırakmadığı ifade edildi.



