Terim: Kendinize gelin!

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, İsviçre maçı öncesi oyuncularına moral vermeyi sürdürüyor.



Ay-yıldızlı oyuncularla bir toplantı yapan ve sözlerine, “İsviçre’yi yeneceğiz çocuklar” diyerek başlayan Terim, konuşmasına “Portekiz maçını unutun. Yenildik, bitti. Şimdi önünüzde kendinizi göstermeniz için tarihi bir fırsat var. Kazanın ve rahatlayın. Benim size karşı inancım her zamanki gibi oldukça fazla. İsviçre’yi yeneceğimizden en ufak bir şüphem bile yok” şeklinde devam etti.



Futbolcular özür diledi



Portekiz karşısında alınan mağlubiyet sebebiyle oldukça moralsiz gözüken futbolcularına, “Kendinize gelin. Siz buraya boynunuzu bükmeye değil, dimdik yürümeye geldiniz” diyerek çıkışan Fatih Terim, “Henüz hiçbir şey bitmedi. Daha önümüzde 180 dakika var. Kaybetme kelimesini aklınızdan çıkarın. Sadece kazanmayı düşünün. İsviçre’yi yeneceğiz ve Çek’leri de geçerek çeyrek finale giden takım biz olacağız” ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı futbolcuların da Terim’den kötü futbol nedeniyle özür diledikleri ve İsviçre maçı için galibiyet sözü verdikleri öğrenildi.