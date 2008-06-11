T24 LogoT24 Logo
Spor

Terim: Kendinize gelin!

Fatih Terim oyuncularıyla yaptığı toplantıda, önce “Siz buraya boynunuzu bükmeye değil, dimdik yürümeye geldiniz” diye çıkıştı

11 Haziran 2008 03:00

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, İsviçre maçı öncesi oyuncularına moral vermeyi sürdürüyor.

Ay-yıldızlı oyuncularla bir toplantı yapan ve sözlerine, “İsviçre’yi yeneceğiz çocuklar” diyerek başlayan Terim, konuşmasına “Portekiz maçını unutun. Yenildik, bitti. Şimdi önünüzde kendinizi göstermeniz için tarihi bir fırsat var. Kazanın ve rahatlayın. Benim size karşı inancım her zamanki gibi oldukça fazla. İsviçre’yi yeneceğimizden en ufak bir şüphem bile yok” şeklinde devam etti.

Futbolcular özür diledi

Portekiz karşısında alınan mağlubiyet sebebiyle oldukça moralsiz gözüken futbolcularına, “Kendinize gelin. Siz buraya boynunuzu bükmeye değil, dimdik yürümeye geldiniz” diyerek çıkışan Fatih Terim, “Henüz hiçbir şey bitmedi. Daha önümüzde 180 dakika var. Kaybetme kelimesini aklınızdan çıkarın. Sadece kazanmayı düşünün. İsviçre’yi yeneceğiz ve Çek’leri de geçerek çeyrek finale giden takım biz olacağız” ifadelerini kullandı.
Ay-yıldızlı futbolcuların da Terim’den kötü futbol nedeniyle özür diledikleri ve İsviçre maçı için galibiyet sözü verdikleri öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

İyi Parti'li belediye başkanı meclis üyeleriyle birlikte AKP'ye geçti: "Siyaset...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den Erdoğan'ın Kürecik ve İncirlik açıklamalarına yanıt...

50 kişinin katıldığı Genç Müslüman Kadınlar için Liderlik Programı'na 1...

"Kürtler Babacan'a daha fazla kredi veriyor"...

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24