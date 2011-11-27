-Terim: ''Kayıplarımız üzücü'' İSTANBUL (A.A) - 26.11.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor karşısında heyecanlı bir lig maçı yaptıklarını söylerken, 3 puan aldıkları için sevindiklerini, cezalı duruma düşen oyuncuları için ise üzüldüklerini kaydetti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, ''Biz hep böyle heyecanlı maçlar oynuyoruz. Güzel bir lig maçı oldu. Sonucunda 3 puan almamız sevindirici, ama kayıplarımız üzücü'' dedi. İki forvetle çıktıkları maçta ilk yarı biterken golü bulduklarını ve golün zamanlamasının kendileri için iyi olduğunu anlatan Terim, şöyle devam etti: ''Gol yediğimiz zamana kadarki bölüm çok zevkli ve bol gol pozisyonluydu. İki golden fazlasını da bulabilirdik. Çok kritik bir noktada gol yedik, ardından Engin'in, daha sonra da Elmander'in kırmızı kartları geldi. Ama lig böyle bir şey. Bu tip mücadeleli oyunlara herkesin ihtiyacı var. Aldığımız 3 puan bizim için önemliydi. Kritik zamanlardan veya maçlardan biriydi. Oyunda zor durumlara düştüğümüz anlar oldu. Özellikle son bölümde. İlk yarıda gol pozisyonu vermedik, ama eksik kalınca durum değişti.'' -''Engin sorunlu değil, sorumlu bir oyuncu''- Sivaspor karşısında ilk kırmızı kart gören isim olan Engin Baytar'ın geçmişte de böyle ''Sorumsuz'' hareketleri olduğu belirtilerek, oyuncusuyla ilgili görüşünün sorulması üzerine Fatih Terim, şunları söyledi: ''Açıkçası ben Engin'in sorumsuz değil, sorumlu bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kart görmesi sorumsuzca ama onun dışında çok sorumlu davranıyor. Örnekler bizi oraya götürmez. Elmander'in de kırmızı kartı var. O hiç sorunlu olarak gözükmeyen biri. Engin de çok üzgün. Engin sorumlu davranıyor. Başka bir platformda anlatabilirim. Evinde dahi bir takım şeylere devam ediyor. İyiye, doğru gitmeyi çok isteyen biri. Herkesin ön yargılı davrandığı bir ortamda, küçük bir hatası olarak görmek lazım. Gereken neyse tabii ki yapılacaktır.'' -''Sahip çıkmam, yanlışı maruz göstermez''- Fatih Terim, Gaziantepspor maçında kırmızı kart gören Sabri Sarıoğlu ve Servet Çetin gibi, bugün kırmızı kart gören Engin Baytar ile Johan Elmander'e de sahip çıktığı belirtilmesi üzerine ise, şu ifadeleri kullandı: ''Benim sahip çıkmam, onların yaptığı yanlışı maruz göstermez. Benim onlarla konuşmam çok acımasız olur, teke tekte. Ben oyuncularımla konuşurum. Bu durum bize tabii ki zarar verir. Şimdi Gençlerbirliği gibi önemli bir deplasmana gidip, ardından Fenerbahçe ve Trabzonspor maçları oynayacağız. Kadro istikrarı için ciddi bir durum. Yekta ve Sabri'nin sakatlıkları ortadayken, her oyuncudan faydalanmamız gereken haftalar silsilesinde böyle bir şeyi çok hoş karşılamıyorum. Gereken şekilde konuşacağız, ama onlar da bizim kadar üzgün.'' -''Hakem kararları doğruydu''- Fatih Terim, Sivasspor maçında Bülent Yıldırım'ın doğru kararlar verdiğini kaydetti. ''İki kırmızı karta da hakem haklıydı. Hem Engin'de hem de Elmander'de'' diyen sarı-kırmızılı teknik adam, ''Belki Elmander'in baktığı yön rakibin ayağı değil, ama bastığı yer ayağı. Bülent Yıldırım'ı tebrik ediyorum. Baros'un penaltı beklediği pozisyon penaltı değil. Benim oyuncularımı doğru attılar. Verdikleri ve vermedikleri kararlar doğruydu. Bu maç için seyircilerimizin sakin olmalarını istiyorum, çünkü hakem kararları haklıydı. Bu kararları süzmek kolay değil. Biri yanlış olsa, burada onları asabilirdik. Bunu yenilsek de söylerdim. Oyuna tesir etmeyen hakem böyle olsa gerek'' diye konuştu.