Terim karamsar değilmiş!..



Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki 4. maçında Estonya ile deplasmanda golsüz berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Fatih Terim, yitirilen 2 puanı aramamayı umduklarını belirterek, "hiçbir karamsarlığım yok" dedi.





Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Dünya Şampiyonası Avrupa elemelerinde Estonya ile yapılan maçın ardından bir basın toplantısı düzenledi.



Tecrübeli teknik direktör, sonucun kendileri için tatsız bir sürpriz olduğunu ifade ederek, maçın kopma noktasının golü bulamamaları olduğunu söyledi.



Gol için uygun pozisyonlar yakaladıklarını kaydeden Terim, ''Ümit ederim bu 2 puanı aramayız. Bugün, İspanya'nın kazandığını düşünürsek, biz de kazansaydık belki de kopacaktık. 16 korner, 20'ye yakın şut, 10 tane net pozisyonumuz var. Buradan gol çıkarmalıydık. Ama tatsız sürprizler zaman zaman oluyor'' diye konuştu.



Terim, ''önünüzü nasıl görüyorsunuz, takımda hoşunuza gitmeyenler nedir?'' şeklindeki soru üzerine de Avrupa Şampiyonası öncesinde de bazı pürüzlerle karşılaştıklarını ama sonunda gitmeyi başardıklarını bildirdi.



Bundan sonra da içeride ve dışarıda puan alabileceklerini vurgulayan Terim, hala en iyi 2. takım konumunda olduklarını, ancak hesapta olmayan 2 puan kaybının üzücü olduğunu vurguladı.



''Hiçbir karamsarlığım yok. Sadece kaybedilmemesi gereken 2 puanı kaybettik'' diyen Terim, futbolcularının hepsinin elinden geleni yapmaya çalıştığını, ancak rakibi biraz daha baskı altında tutmaları gerektiğini vurgulayarak, ''Bu yolda bazen dikenler de oluyor, hep gül olmuyor. Oyuncularıma 4 günde yaptıkları nedeniyle teşekkür ediyorum'' dedi.



Terim, ''Kağıt üzerinde kolay görünen maçları neden kazanamıyoruz?'' şeklindeki soru üzerine de, ''Dünyada futbol ülkeler arasında birbirine çok yaklaştı. Yapacaklarımızı yaptık, çok pozisyona girdik. Ama o son vuruşu yapamadık. Olayı, futbolun tatsız sürprizine bağlamak lazım. Oyunun gidişatı ve kendine olan aşırı güven, 'nasıl olsa atarız' düşüncesi, bazen tehlikeli oluyor. Arayan, isteyen, devamlı kovalayan bir takım görüntüsündeyiz. Belçika'yı Belçika'da, İspanya'yı İspanya'da, Bosna-Hersek'i Bosna'da yenebiliriz'' şeklinde konuştu.



Estonya cephesi



Estonya Milli Takımı Teknik Direktörü Tarmo Rüütli ise kendileri açısından çok önemli bir puan aldıklarını belirterek, ''Tarihimizde Rusya ve Hırvatistan beraberliği sonrasında 3. beraberliğimizi aldık. Maçın sonlarında galip gelebilirdik. 2 forvete döndük ama olmadı. İlk puanımız için sevinçliyiz'' diye konuştu.

