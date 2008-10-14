Terim kalıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in sözleşmesini 2012 yılına kadar uzatacaklarını belirterek, ''Yani, imzayı bekleyin, anlaşmayı değil'' dedi.Mahmut Özgener, A Milli Takım'ın Estonya ile çarşamba günü yapacağı Dünya Kupası 5. Eleme Grubu maçı için gelinen Tallin Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fatih Terim ile Estonya maçı sonrası konuşacaklarını belirterek, ''Çok kısa zamanda hoca ile imzalayacağız, göreceksiniz. 2012'ye uzatacağız. Yani, imzayı bekleyin, anlaşmayı değil. Bu maç geçsin, çok kısa zamanda atarız'' diye konuştu.Başkan Özgener, Estonya ile yapılacak maçı değerlendirerek, havanın çok soğuk olduğunu, ancak bu havayı beklediklerini söyledi. Estonya'nın şu ana kadar grupta puanının olmadığını anımsatan Özgener, bunun maçın kolay geçeceği anlamına gelmeyeceğini ifade etti.Özgener, Estonya maçının bu yılın son resmi milli maçı olduğunu vurgulayarak, ''Bu maçı da galibiyetle kapamak istiyoruz'' dedi.Estonya'nın, Bosna Hersek'i 7-0 gibi farklı bir skorla yendiğinin hatırlatılması üzerine başkan Özgener, ''Grup maçlarının hiçbiri bence kolay değil. Her maçın kendine göre zorluğu var. Estonya'nın şu ana kadar puan alamamış olması, bu maçın kolay geçeceği manasını taşımıyor benim için. Dolayısıyla her maça hazırlandığımız gibi hazırlandık. İnşallah üç puan alıp, bu maçı bitireceğiz'' şeklinde konuştu.TFF Başkanı Mahmut Özgener, Ümit Milli Takımı'nın Belarus ile Avrupa Şampiyonası finallerine gidebilmek için yarın play-off rövanş maçına çıkacağının belirtilmesi üzerine ''Ben bu maça da Lütfi bey ile gideceğim. Ümit Milli Takımımızın maçı da hakikaten önemli. Ümit Milliler bazında daha önce Avrupa Şampiyonası'na katıldık, ama başarılı olamadık. En azından A Milli Takım bazında elde ettiğimiz başarılar yok. Bence çok iyi bir Ümit Milli Takımımız var, Avrupa Şampiyonası'na katıldığımız taktirde şu anda A Milli Takımımızda oynayan oyuncularımızın da takviye edeceği bir Ümit Milli Takımımız var. Dolayısıyla inşallah bu maçı hedeflediğimiz şekilde geçirirsek, Avrupa Şampiyonası'nda iddialı bir milli takımımız olacak. Ondan dolayı bu maça çok önem veriyoruz'' dedi.