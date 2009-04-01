Terim kadroyu değiştirmedi



Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, ilk maçtaki ilk 11'de değişiklik yapmadı.



Terim, İspanya ile 28 Mart Cumartesi günü yapılan karşılaşmada sahaya sürdüğü ilk 11'e bu akşamki maçta da görev verdi.



Fatih Terim, sakatlığı bulunan Emre Aşık'ı, Madrid'deki maçta olduğu gibi İstanbul'da da ilk 11'de oynattı.



İspanya karşısında bu akşam Rüştü Reçber, Eren Güngör, Sabri Sarıoğlu, İbrahim Kaş, Nuri Şahin, Gökhan Ünal ve Batuhan Karadeniz yedek soyundu.



Aday kadrodaki futbolculardan Ufuk Ceylan, Sedat Bayrak, Kazım Kazım, Ayhan Akman, Mevlüt Erdinç ve Sercan Yıldırım ise 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı.



