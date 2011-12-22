-Terim: İyi mücadele ederek ilk yarının lideri olduk İSTANBUL (A.A) - 21.12.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 kazanılan Manisaspor maçının ardından ligde tamamlanan ilk yarıyı değerlendirdi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, geldikleri noktada sezon başında yaptıkları analizlerin bir çoğunu tutturduklarını söylerken, şöyle konuştu: ''Ama birçok şeyi de tam manasıyla halledemedik. Ama 3., 5. veya 8. sırada olduğumuz zamanlar düşünülürse, bu önemli bir başarıdır. Yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir teknik heyet vardı. Gönderilen 17-18 oyuncunun yerine 9-10 oyuncu alarak devam edebilmek, önemli bir tespittir. Bu tespitin sonunda da birçok maçı iyi oynayarak, iyi oynamadığımız maçlarda ise iyi mücadele ederek ilk yarının lideri olduk. Bu Galatasaraylılar ve takım için moral açısından önemlidir. Yolumuzun çok uzun olduğu ve birçok hatamızın da olduğu bir gerçektir. Bunu daha iyiye çevirmek için çalışacağımızdan tüm Galatasaraylılar emin olabilir. Bu başarıya emeği geçen herkese, teknik heyetime, oyuncularıma, yönetimimize teşekkürü bir borç bilirim. Yolumuz daha uzun, yapacak da daha çok şeyimiz var.'' -''Takıma takviye yapmayı düşünüyoruz''- Fatih Terim, basına transferle ilgili yansıyan asılsız haberlerden dert yanarken, kadrolarına takviye yapmayı tabii ki düşündüklerini kaydetti. Basında neredeyse transferi bitmek üzere gibi verilen birçok oyuncuyla hiç görüşmediklerini anlatan Terim, ''Daha önce sordunuz ve Amrabat'ı söyledim. Yöneticilerimiz de o dönem talip oldu. Sol bek transferi ise bizim hiç gündemimizde yok. Maçtan 1 gün önce, maç günü yazılar çıkıyor sol bekle ilgili. Bu durum Galatasaraylılarda beklentiye neden oluyor. Takıma takviye yapmayı tabii ki düşünüyoruz. Gidecek arkadaşlarımız da olabilir ama bu takviye bizim mümkünse kalitemizi artırmaya yönelik olursa daha iyi olur. Olması için uğraşıyoruz. Şimdi daha net uğraşacağız. Mümkün olur ve ayın 1'ine kadar tamamlayabilirsek. antrenmana çıkmasını, bizimle birlikte olmasını isteriz. Kolay bir şey değildir ve tehlikelidir devre arası oyuncu almak. Takıma entegre olmalı. Almak için almak, tecrübemden konuşuyorum, bize yarar yerine zarar getirir'' diye konuştu. Başkan Ünal Aysal'la bugün bir görüşme yaptıklarını aktaran Fatih Terim, transfer için uğraştıklarını kaydederken, ''Alacağız da. Nasipse, fark yaratacak oyuncuları alabilirsek çok mutlu oluruz. Bunun için uğraşıyoruz. Ayrıca 6 yabancıyı da düşünmeliyiz. Mesela sola yabancı aldık, kimi oturtacağı saha kenarında. Biz oynayan bir yabancı istiyoruz. Keşke Türk alabilsek, benim tercihim bu. Ama açıkçası çok enteresan ve yüksek rakamlara da Galatasaray Kulübü evet demez. Eğer olursa Türk oyuncu, olmazsa mecburen yabancı diye düşünebiliriz. Ayrıca normal transferin dışında ileriye dönük bir kaç genç arkadaş da katılabilir bize. Kendi içimizden 1-2 tane daha oyuncu çıkarsa çok mutlu olacağım'' ifadelerini kullandı. Terim, takıma izin vermesine rağmen kendisinin Florya'da kalıp transfer çalışmaları yapacağını da ifade etti. Kendisini hayal kırklığına uğratan bir oyuncu olup olmadığının sorulması üzerine Terim, ''Olmadı. Bugün Riera'yı da görünce olmadı. Kariyeri en iyi oyunculardan biri. İspanya Milli Takımı ve Liverpool'da oynadı. Bazen adaptasyon geç olabilir. Popescu'yu unutmayın. Onunda da 4 ayı bulmuştu alışması. Tüm oyuncularımız özveriyle davranmıştır'' yanıtını verdi. -''Eboue'nin yerine oyuncu almayız''- Terim, Afrika Kupası maçları nedeniyle ocak ayında bir çok maçı kaçırması muhtemel olan Eboue'nin yerine oyuncu alıp almayacakları sorusu üzerine, böyle bir düşüncelerinin bulunmadığını kaydetti. Eboue'nin yerine Sabri'nin olduğunu ve bu oyuncunun sakatlığının geçmemesi halinde de kendi içlerinden alternatif yaratma yoluna gidebileceklerini anlatan tecrübeli teknik adam, ''Bu iş için birini almayız. Sabri'nin sakatlığının geçmesi bizim için çok önemli'' dedi. -Muslera'ya övgü- Fatih Terim, son dönemdeki performansıyla göz dolduran Uruguaylı kaleci Muslera'ya övgüde bulunarak, ''Muslera iyi bir kaleci ve iyi bir insan. Çok genç olmasına rağmen çok önemli maçları kaldırabilecek kapasitede biri. Bu da çok önemli. Gün geçtikçe defansla anlaşması daha fazlalaşıyor, kendine güveni, takımın ona güveni artıyor. Gol yemedikçe bunlar perçinleşiyor. Taffarel'den sonra gelmiş en iyi kaleci diyebiliriz. Avrupa'nın de en iyi kalecilerinden. Daha da iyi olacak'' şeklinde konuştu.