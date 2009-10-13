‘Güven tazelemek’ için istifa sinyali veren, ancak Özgener’in ‘kabul’ hamlesiyle şaşkına dönen Fatih Terim, “İstifa ettim mi ki? Ben sadece ‘Bursa’daki maç, veda maçımız olur’ dedim” diyerek dert yandı.



Fatih Terim’in, görevi bırakacağı şeklindeki açıklamasının altından ‘güven oyu’ arayışının yattığı, bu hamleyi herkes gibi ‘istifa’ olarak algılayan Federasyon Başkanı Mahmut Özgener’in “kabul ediyoruz” tavrının da tecrübeli hocayı şaşkına uğrattığı ortaya çıktı. HABERTÜRK, ikilinin arasını açan bu sürpriz gelişmelerin izini sürdü:



Küfürler bunalttı, güven oyu aradı



Federasyonun tamdesteği altında Belçika sınavına çıkan Terim, tribünden gelen küfürler ve istifa protestoları sonrası yıprandığını hissetti. “Yapılanlar beni acıttı” diyen Terim, “Ermenistan veda maçım” sözleriyle ayrılık sinyali verdi. Bu durum ‘istifa’ şeklinde yorumlanırken, Özgener, yorulan Terim’in destek arayışı için bu hamleyi yaptığını algılayamadı.



TV’den öğrenince kızdı, ipleri kopardı



“Sakın konuşma” telkinine rağmen bu gelişmeyi TV’den öğrenen Özgener büyük bir kırgınlık yaşadı. Başkan, resmi siteden Terim’e teşekkür ederek ‘dolaylı istifayı’ kabul etti. Terimise resmen daha istifasını bile vermeden başkanın bu şekilde tavır alması karşısında şoka uğradı.



İbrahim Yazıcı'ya içini döktü



Tecrübeli teknik adam, dünkü idmanı izleyen Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı’yla dertleşti. Terim, “Ben istifa ettimmi ki? Sadece ‘Bursa’dakimaç, vedamaçımız olur’ dedim. 2 gün önce ‘2012’ye kadar beraberiz’ demiyorlarmıydı? Maçtan sonra onları aramadığımiçin darılmışlar. Telefonumu kapattım, eşimle bile konuşmadım” diyerek kızgınlığını dile getirdi.



Bu filmi daha önce görmüştük



Fatih Terim, 2004’te G.Saray’ın başındayken de benzer bir hamle yapmış, o zaman da güven oyu almak isterken, dönemin başkanı Özhan Canaydın tarafından gönderilmişti. Tecrübeli hoca, veda maçı sonrası “Hocamızın arkasındayız dedinizmi, arkasında durursunuz” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.



EURO 2008'den sonra da gidiyordu



(A) Milli Takım’ın 2008 Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği başarının ardından da istifa edeceğini belirten Terim, “Ben bu kadar yapabildim. Büyük ihtimalle Avrupa’ya döneceğim” demişti. Daha sonra dönemin başkanı rahmetli Hasan Doğan uzun süren görüşmelerin ardından kendisini ikna etmişti.