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Spor

Terim: İstanbul'da farklı olacak

Fatih Terim, Türkiye'nin İspanya'ya 1-0 yenildiği maçın ardından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da farklı olacak" dedi.

29 Mart 2009 02:00

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, 19. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde, Türkiye'nin 5. Grup'ta İspanya'ya 1-0 yenildiği maçın ardından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da farklı olacak" dedi.

Türkiye'nin, herkesi yenebilecek güçte olduğunu ve İstanbul'daki maçta bunu başarabileceklerini savunan Fatih Terim, "Gelecek çarşamba çok değişiklik yapabiliriz ve yapmak zorundayız. İstanbul'da değişiklik olacak" değerlendirmesini yaptı.

"Sonuç sizce adil mi?" sorusuna Terim, "İlk yarı için hayır ama ikinci yarı golden sonra İspanya bizden daha iyi oynadı" yanıtını verdi.

Terim, milli takım iyi oynarken Semih'i oyundan almasıyla ilgili gelen eleştirilere ise "45 dakikadan sonra ikinci yarı başlarken oyunu orta sahada tutmak adına yaptım. Çünkü fiziğimiz 60'tan sonra aynı şekilde cevap vermiyor. 2 santrafor oynadık cesuruz, birini çıkardık korkağız; böyle birşey yok" diyerek karşılık verdi.

"Ekonomik oynamak zorundayız. Avrupa seviyesinde daha yüksek durumda olmalıyız" diyen Terim, "İspanya'nın kötü oynaması aslında bizim oyun stilimizdendi. İlk 45 dakika iyiydik. Ama gol çok önemli olmayan, boş depoyu bile dolu gibi kullanabileceğiniz bir kaynak" diye konuştu.

Milli takım, TSİ 03.00'da Madrid Barajas Havaalanı'ndan İstanbul'a hareket edecek.

Öte yandan İspanya Teknik Direktörü Vicente Del Bosque, Daniel Güiza'yı maç kadrosuna almadı. 22 kişilik aday kadroda yer alan Fenerbahçeli Güiza'nın 18 kişilik maç kadrosuna girmemesi, hem İspanyol hem de Türk basınının dikkatini çekti.

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