Terim: İspanya maçları fırsat

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Dünya Kupası Elemeleri’nde İspanya ile yapacakları maçları fırsat olarak gördüklerini söyledi.





Kadir Has Üniversitesi Cibali Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda öğrencilerle bir araya gelen Fatih Terim, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.



Rakiplerinin dünya sıralamasının zirvesinde yer alan son Avrupa Şampiyonu olduğunu ve kadrosunda birbirinden kaliteli oyuncular bulunduğunu aktaran Terim, ''Benim samimi duygularım, oyuncularıma da aynısını ifade ettim, böyle fırsatlar her takımın ayağına her zaman gelmez. Bunu bir fırsat olarak görmek lazım. Türk Milli Takımı da İspanya maçlarını fırsat olarak görecektir'' diye konuştu.



Grup kuraları çekildiğinde, tüm dünyada futbol otoritelerinin İspanya'yı ilk, Türkiye'yi ise ikinci sıraya koyduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, yaşanan puan kayıplarından korkulmaması gerektiğini belirterek, ''Kayıplardan korkmaya gerek yok. Yeter ki matematiksel olarak telafi etme imkanımız olsun, biz onu yakalarız. İspanya maçını Mardrid'de Barnabeu Stadı'nda 90 bin kişinin önünde yapacak olmak harika bir fırsat. Ben olaya böyle bakıyorum ve oyuncularımın da böyle bakacağından emin olabilirsiniz. Kaybedeceksek de oynayarak kaybedeceğiz'' ifadelerini kullandı.



Terim, Milli Takım oyuncularından Servet ve Mehmet Topal'ın sakatlanarak ameliyat olmasını, ''Her gün bir kişi eksiliyoruz. Maça kadar başkaları da olabilir'' diyerek yorumlarken, ''Ama merak etmeyin. Yeni birileri çıkıp, sahada onlar kadar oynayacaklardır. Türk Milli Takımı, İspanya karşısında iki maçta da gerekeni yapacak'' dedi.



Türkiye'nin 3. olarak tamamladığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaşananlarla ilgili öğrencilere bilgi veren Terim, Türkiye'nin önemli bir sonuç ve imaj elde ettiğini belirtirken, ''Bazen 3. olarak en az 1. ve 2. kadar takdir görüp, iltifat alabiliyorsunuz. Bu da onlardan biri oldu'' dedi.



Başarılar elde edildikçe hep daha iyisinin istenmesi gerektiğini anlatan Fatih Terim, ''Hep daha iyilerini istemeliyiz. Daha hiçbir şey kazanmadık. Müzemiz boş. Bizim çok çok altımızda nüfusa sahip ülkelerin başarılarına baktığımızda, bu genç nüfusla başarılı olamamamız için birbirimizi tüketmemiz gerekir. Başarıya doyacak kimseyi de tanımıyorum. Uluslararası alanda elde edilen başarıların verdiği hazzı, ülkeye sağladığı katkıları başka hiçbir şey karşılayamaz'' diye konuştu.



Fatih Terim, futbolun okullarda yaygınlaştırılması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri çalışmayı, hayatının en önemli projelerinden biri olarak aktarırken, ülkenin elindeki kaynağı bir türlü doğru şekilde kullanamadığından yakındı.