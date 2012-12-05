Terim: Umarım İngiltere'den gelecek haberleri beklemek zorunda kalmayız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Braga maçı öncesi, "Umarım kendi işimizi kendimiz hallederiz, İngiltere'den gelecek haberleri beklemek zorunda kalmayız" şeklinde açıklamada bulundu.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, Terim, maçın oynanacağı Braga Belediye Stadı'ndaki basın toplantısında, Braga'nın çok zor bir takım olduğunu vurgulayarak, ''Burada ters bir durumda kalırsak bir kulağımız doğal olarak İngiltere'de olacak. Ümit ederim İngiltere'den gelecek haberleri beklemek zorunda kalmayız" şeklinde konuştu.

Terim, ''Herkesin çıkmayı hak ettiği bir gruptaydık. Braga, grubumuzdaki en güçlü ve en kaliteli ekiplerinden biri ama futbolda bazen istediğiniz şeyleri alamıyorsunuz. Braga bizi yendiği zaman, ikinci maçta 3 puanı vardı. Şu anda 6. maç, yine aynı puanda. Bizim o zaman hiç puanımız yoktu, şimdi 7 puanımız var'' değerlendirmesin bulundu.

Braga karşısında alınacak en iyi sonucun 'Galatasaray'ı üst tura götürecek sonuç' olacağına dikkat çeken Terim, ''Manchester maçından gelecek haberlere göre, oyun içerisinde stratejiler değişebilir ama umarım biz kendi işimizi kendimiz hallederiz. Kaybederek veya kazanarak, ne olursa olsun önemli olan üst tura gitmek'' ifadesini kullandı.

'İstanbul'dakinden daha zor bir maç'

Terim, Avrupa kupalarında iddiası kalmayan Braga'nın ''daha rahat ve daha avantajlı durumda olduğunu ve İstanbul'dakinden daha zor bir maç oynamayı beklediklerini'' ifade etti.

Ligdeki son maçta sakatlanan kaleci Muslera ile ilgili bir soruya Terim, ''Muslera, tatsız bir durum geçirdi. Bizim için futbolcu, insan sağlığı daha önde geliyor.

Sağlık ekibimiz çalışıyor. Eğer oynattığımız zaman zarara yol açmayacaksa oynatmayı düşünüyoruz. Bize 'oynatabilirsiniz' diye net yanıt gelirse oynatırız ama şu anda net bir şey söyleyemem'' şeklinde yanıtı verdi.

'Buraya kazanmak için geldik'

Basın toplantısına katılan futbolculardan Yekta Kurtuluş, ''Şampiyonlar Ligi'nde her maç zor geçiyor. Braga'nın iddiası olmaması bir şey değiştirmiyor. Biz, diğer maçın sonucuna bakmadan 2. tura çıkacağız'' derken, Semih Kaya da ''Buraya kazanmak için geldik. Umarım 3 puanla Türkiye'ye döneriz'' ifadesini kullandı.

Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık

Basın toplantısının ardından, Galatasaray maç öncesi son antrenmanını yaptı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Galatasaray'ın Braga karşısına şu ilk 11'le çıkması bekleniyor: ''Muslera, Eboue, Nounkeu, Semih, Riera, Selçuk İnan, Felipe Melo, Hamit Altıntop, Engin Baytar, Ambarat, Burak Yılmaz.''

Dünyanın en orjinal statı

Maçın yapılacağı Braga Belediye Stadı (Estadio Municipal de Braga), kentin ve bölgenin en değerli mimari eserlerinden biri olarak gösteriliyor.

Portekiz'deki 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası için inşa edilen ve ''Dünyadaki en güzel, en orijinal statlardan biri'' olarak gösterilen Braga Belediye Stadı, yanındaki eski maden ocağından ve kayaların oyularak inşa edilmesi yüzünden Portekizce ''A Pedreira'' diye adlandırılıyor.

Yaklaşık 83 milyon dolara inşa edilen ve iki tarafında tribün bulunan stadın 30 bin koltuk kapasitesinin bulunduğu belirtildi. Stadın mimarı Portekizli Eduardo Souto Moura ve inşaat mühendisi Rui Furtado, bu projeden dolayı 2011 yılındaki Pritzker ödülü dahil, çok sayıda mimarı ödülü kazandı.

Bu statta şimdiye kadar iki kez Türk takımları Braga'yla karşılaştı.

2008 yılında İntertoto 3. turunda Sivasspor'u 3-0 yenen Braga, 2011 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a 2-0 mağlup olmuştu.