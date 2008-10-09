Terim inançlı

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA'nın resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, milli takımın Dünya Kupası'na kadar yükselip Euro 2008'deki gibi bir başarı elde edeceklerini söyledi.





Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, ''Dünya Kupası'na kadar yükselip, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki gibi önemli bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum'' dedi.



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) internet sitesinde, Terim'in geçen ay Avustralya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 8. UEFA Milli Takım Teknik Direktörleri Konferansı sırasında, www.uefa.com'a yaptığı açıklamalar yer aldı.



''İyimser Terim Türkiye'ye inanıyor'' başlıklı haberde, Terim'in 2010 Dünya Kupası için olumlu düşünceler beslediğine ilişkin açıklamalar yer aldı.



Açıklamasında, A Milliler'in grubunda İspanya, Bosna Hersek ve Belçika gibi iyi takımlar bulunduğunu belirten Terim, hedeflerinin Güney Afrika olduğunu, bu hedefe ulaşacaklarına da inandığını kaydetti.



Terim, işinde ''olumlu'' olduğunu, böyle olmaya da devam edeceğini belirtirken, ''İnandığım şeyi söylerim, inandığım şeyi yaparım. Bu enerjiyi de oyuncularıma bir şekilde aktarırım. İnanmak, başarmanın yarısıdır'' açıklamasında bulundu.



İyimser bakış açısını hiçbir zaman elden bırakmadığını ifade eden Terim, ''İyimser olmamak için bir neden yok ki. Zira başarı, ancak olumlu düşünerek yakalanır. Dünya Kupası'na kadar yükselip, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki gibi önemli bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Uluslararası maçlar, her ülke için önemlidir, ancak Türkiye için biraz daha önemlidir. Milli maç olduğu akşam Türkiye'de her şey durur. Dışarıda kimseyi göremezsiniz, yollar bomboştur. Herkes televizyonunun başına geçer. Bu iki saat boyunca adeta hayat durur. Bu nedenle Türkiye'nin uluslararası arenadaki başarısı Türk halkı için çok önemlidir'' diye konuştu.

