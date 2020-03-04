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Spor

Terim'in 'Belhanda' kararı belli oldu

Teknik direktör Fatih Terim, Sivasspor karşılaşmasında Lemina'yı risk etmeyi düşünmüyor

04 Mart 2020 08:33

Fenerbahçe deplasmanında ilk 11’de oynayan, Gençlerbirliği karşısında cezası nedeniyle forma giyemeyen Belhanda’nın, Sivasspor karşılaşmasında ilk 11’e döneceği öğrenildi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, orta alanda Seri, Ömer Bayram ve Belhanda üçlüsünü kullanmayı planlıyor.

Fanatik'in haberine göre; son karar maç günü verilecek. İki haftadır sakatlık dolayısıyla takımdan ayrı kalan orta sahadaki bir diğer kilit isim Mario Lemina ise dün takım izinliyken, tedavi programına devam etti.

Lemina riske edilmeyecek

4 saatlik yoğun bir programla hazırlanan Gabonlu futbolcunun takıma katılıp katılmayacağına bugünkü tetkiklerin ardından karar verilecek.

Hedef, Lemina’yı Sivas deplasmanına yetiştirmek. Ancak yıldız futbolcunun bu kritik maçta da riske edilmeme ihtimalinin bulunduğu, gelen haberler arasında.

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