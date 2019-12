Terim imzayı attı

Spor kamuoyunu son günlerde meşgul eden soru yanıtını buldu. Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisini 2012'ye kadar ay-yıldızlı takımın başında tutan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Fatih Terim'in yıllık 3 milyon 120 bin YTL (1.5 milyon euro) alacağı açıklandı. Fatih Terim'in her zaman tartışma konusu olan maaşı Avrupa'daki meslektaşlarıyla kıyaslandığında bir çok ismin yarısından daha az aldığı anlaşılıyor.







TFF'DEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA



Türkiye Futbol Federasyonu ile 2010 yılına kadar sözleşmesi bulunan Milli Takımlar Sorumlusu Fatih Terim'in görev süresi 2012 yılı sonuna kadar uzatıldı.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun verdiği yetki doğrultusunda Fatih Terim ile nihai görüşmeyi gerçekleştiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Terim ile tüm şartlar üzerinde anlaşmaya vardı.



Anlaşma sonrası bir açıklama yapan Başkan Mahmut Özgener, 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak isteyen Milli Takımımızın bu hedeflere Fatih Terim ile ulaşacağını düşündüklerini belirtti.





Özgener şöyle devam etti:



"Türkiye Futbol Federasyonu özerk bir kurum olarak kendi gelirlerini elde eden ve futbol ekonomisini büyüterek gelirlerini her geçen gün artıran bir kuruluş olduğunu vurgulamak isterim. Özerklikten dolayı devletimizden hiçbir maddi girdi sağlamadığımız gibi düzenli olarak gelir vergisi de ödemekteyiz. Türkiye Futbol Federasyonu, bu çerçevede Fatih Terim'in yeni sözleşmesini düzenlemiştir".



Başkan Mahmut Özgener, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir yıl içinde sponsorluk girdisini yüzde 250 arttırdığına ve 40 milyon YTL'ye ulaşan sponsorluk gelirleri ile dünyanın en fazla gelir elde eden 6'ncı futbol federasyonu olduğuna dikkat çekti.



Fatih Terim liderliğindeki Milli Takımımıza 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yaşattıkları mutluluktan dolayı bir kez daha teşekkür eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener şunları söyledi: "Şampiyonada gösterdikleri mücadele ve oynadıkları unutulmaz maçlar ile turnuvanın adından en çok söz ettiren takımı olan millilerimiz, bu performansı ile sadece ülkedeki 70 milyonu değil Ortadoğu'da, Balkanlar'da, Türki Cumhuriyetler'deki milyonlarca insanı da heyecanlandırmayı başardı. FIFA dünya sıralamasında 10'unculuğa kadar yükselen yine bu takım oldu".



A Milli Takım teknik direktörlüğünün yanı sıra tüm yaş gruplarındaki Milli Takımların sorumluluğuna da devam edecek olan Fatih Terim'in yıllık ücreti 3 milyon 120 bin YTL olarak belirlendi.



"PARA PAZARLIĞI YAPMAM"



Fatih Terim'in yeni sözleşmesiyle birlikte 1.5 milyon euro alacak olan Fatih Terim'in ne kadar kazandığı her zaman büyük bir gündem maddesi oldu. Bundan önce federasyonla yaptığı her iki sözleşme sırasında da "Milli Takım için para pazarlığı yapmam" diyerek takdiri federasyona bırakan Terim süresi 2010'da dolan eski sözleşmesinde aylık 150 bin YTL alıyordu. Buna karşın Terim'in Avrupa'daki meslektaşlarının durumu çok daha farklı. İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Capello'nun yıllık kazancı 4.8 milyon euro. Yani Terim'in yaklaşık üç katı. Rusya'nın başındaki Hiddink yıllık 5.5 milyon euro alıp Terim'i neredeyse beşe katlarken, Alman Milli Takımı hocası Löw'ün yıllık kazancı ise 3.5 milyon euro.



Kulüpler bazında da durum farklı değil, Arsenal'in başındaki Wenger bir sezonda tam 5.8 milyon euro alıyor. Milan'ın başındaki Angelotti 4.6 milyon euro kazanırken Zenit'in hocası Adwoocad'ın yıllık kazancı 4 milyon euro. Köln'deki Daum ise 2.8 milyon euro kazanıyor. Bu isimler Fatih Terim'in ik, üç ve dört katı kazanıyor. Fenerbahçe'nin başındaki Aragones, ekibiyle birlikte yıllık yaklaşık 3.1 milyon euro kazanıyor. Ersun Yanal Trabzonspor'dan yıllık 1.5 milyon euro alırken, Mustafa Denizli de Beşiktaş'ta aynı rakama çalışıyor.







İlgili haberler



Terim ne zaman imzalıyor

Terim uzatıyor

Terim 250 bin YTL istedi