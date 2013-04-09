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Spor

Terim: İlk 8'in tadını çıkarmalıyız

Terim, sonuç ne olursa olsun Galatasaraylıların ilk 8’in tadını çıkarması gerektiğini söyledi

09 Nisan 2013 10:20

"Real Madrid ile oynayabilmek için önce başarılı olmak gerekiyor" diyen Fatih Terim, sonuç ne olursa olsun Galatasaraylıların ilk 8'in tadını çıkarması gerektiğini söyledi.
 
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Real Madrid karşısında ellerinden geleni yapacaklarını belirten Terim, sonuç ne olursa olsun Galatasaraylıların ilk 8’in tadını çıkarması gerektiğini söyledi.

Terim, yaptığı açıklamada, "Real Madrid ile oynadığımızı biliyoruz ama futbolda her şey var. Taraftarımızla birlikte çok iyi bir mücadele ortaya koyacağımıza inanıyorum. Sonuç ne olur bilmiyorum ama GS'nin hedefi değişmez

Taraftarlarla olan beraberliğimiz umarım bize iyi bir sonuç getirir. Burak’ın yarın oynayamayacak olması çok tuhaf. Kendisi en önemli silahlarımızdan biri. Sonuç ne olursa olsun Galatasaraylılar ilk 8’in tadını çıkarmalı" şeklinde konuştu.

Terim şöyle devam etti: ''Real Madrid ile oynayabilmek için önce başarılı olmak gerekiyor. Ortaya konulan iş çok önemlidir, önümüzdeki sene daha iyisini yapacağız.

Bizim birinci misyonumuz Avrupa'da ve dünyada başarılı olmaktır. Doğru yerdeyiz. Doğru yerlere gidiyoruz. Seneye daha iyisi için uğraşacağız.

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