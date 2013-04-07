Terim, hakemin üzerine yürüdü Hasan Şaş ve Davala oyundan atıldı

Galatasaray ile Mersin İdman Yurdu'nu karşı karşıya getiren maçta çok konuşulacak anlar yaşandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ilk yarının son dakikalarında, Mersin İdmanyurdu lehine faul veren hakem Süleymen Abay'ın üzerine yürüdü.

Galatasaray - Mersin İdmanyurdu maçında sarı kırmızılı takımın sırasıyla Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ümit Davala maçın hakemleri tarafından tribüne gönderildi.

Maçın 44. dakikasında hakemin verdiği bir faul kararına tepki gösteren Fatih Terim, adeta sinir krizi geçirdi. Terim'i yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve yedek kulübesindeki futbolcular da sakinleştiremezken, maçın hakemi yaşanan olaylar sonrası Fatih Terim'i tribüne gönderdi.

Galatasaray yöneticisi Abdrurrahim Albayrak da yaşanan gerginlik sonrası sahaya girerek tecrübeli çalıştırıcıyı sakinleştirmeye çalıştı.

Hasan Şaş ve Davala da oyundan atıldı

Maçın 70. dakikasında ise hakemin bir kararına sinirlenen Hasan Şaş, itirazları nedeniyle tribüne gönderildi. Hasan Şaş'tan dakikalar sonra hakemin kararına itiraz eden akreditasyon kartını yere atan Ümit Davala'da oyundan atıldı.

'Yakışmıyor hocam'

Rıdvan Dilmen, Mersin İ.Y. maçında hakemin üzerine yürüyen Terim'e tepkisini dile getirdi. Dilmen, "Yakışmıyor hocam" dedi.

NTV'de yayınlanan "% 100 Futbol" adlı programda karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Galoatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hakem Süleyman Abay'ın üzerine yürüemsiyle ilgili olarak, "Fatih Terim'e haksızlık da olablir, onun bunlarla uğraşmaması lazım. Sakin olması lazım. Şimdi bütün takım gerildi. Terim'in atılmasının sebebini raporlarda görürürüz. Atılma sebebinden çok davranışlarından ceza alır. Takım elbiseli biri vardı ona bir şeyler söyledi. Basın danışmanı vardı onunla tartıştı. Hoş değil, hocaya yakışmıyor" dedi.

'Rıdvan Dilmen'e de iki sözüm var'

Fatih Terim, oyundan atıldığı Mersin İdmanyurdu maçının ardından sert açıklamalarda bulundu.Terim'in geceye ve gündeme damga vuran çok konuşulacak açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"G.Saray Kulübü ve bize ne yapılmak istendiğinin farkındayız. Tepki gösteriyoruz, atıldıktan sonra gösteriyoruz. İnsanı sinirlendirmek delirtmek böyle oluyor. Dördüncü hakem kulübe komseri gibi... Bize karşı bir itibarsızlaştırma operasyonu var.

* Haksız olduğumuzda söylüyoru,haklıyken de söylüyoruz. Hiçbir şey yapmadan 3 maç ceza yedim. Şimdi hiçbişey yapmadan atıldım. Atıldıktan sonra da her şeyi yaptım. Şimdi versinler cezam neyse... Geçen yııldan kalan iki maç cezam vardı. onlarıda eklesinler... Kimseye borçlu kalmayalım...

*Zaten tahkimden beklentimiz yok. Süleyman Abay gibi hakemler, 4. hakemken yapamadıklarını burda yapamazsasın. Hadi ben yaptım Hasan ile Ümit ne yaptı?

*Rıdvan Dilmen'e de iki sözüm var. Bana ne yakışır ne yakışmaz... Bunu ben bilirim... Onun için dikkatli konuşsun. Ben yanlış ya da doğru yaptığımı söylerim. O da kendine yakışanı yapsın. Kazandık ya da kaybettik diye söylemiyorum... 40 yılımı verdim ben Türk futboluna... Neyin ne olduğunu bilecek kadar tecrübeliyim.