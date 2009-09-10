Terim: Hakem dışında her şey güzeldi

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Bosna-Hersek maçında oyunun son bölümünde gol fırsatları yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi.

Fatih Terim, maç sonrasında düzenlediği basın toplantısında, maçı kazanmak istediklerini ancak berabere kaldıklarını belirterek, ''Özellikle ikinci yarı ve maçın son 20 dakikasında goller bulabilirdik'' dedi.

Bosna-Hersek'in gruptaki avantajının sürdüğünü vurgulayan Terim, ''İlk yarıda rakibimiz öne geçebilirdi ama ikinci yarı sonuç 5-3 lehimize bitebilirdi. İlk yarıya çok iyi başladık. Golü bulduk, ardından şahsi hatalar yaptık. Frikikten gol yedik'' diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, iddialarını sonuna dek kovalayacaklarını vurgulayarak, ''Bugün kazansaydık play off'a biz giderdik'' dedi.

Maçın hakemine tepki gösterdi

Terim, yenilen golün ardından kendisini tribünlere gönderen Portekizli hakeme çok sert tepki gösterdi. Hakem dışında herşeyin iyi olduğunu belirten Terim, şunları kaydetti:

''Hakem sistematik bir şekilde bizi sinirlendirmek ve sindirmek için sahaya çıkmış. Pozisyonun faul olmadığını, artı 5 metre geriden kullanması gerektiğini söyledim. Sadece 'bravo tebrik ederim' dedim. Ne hakaret ne küfür. Dördüncü hakem ve yan hakem de şaşırdı. Daha komiği beni açık tribündeki fanatik taraftarların arasına göndermeye çalıştı.''

Hakemin yeteneğinin bu kadar olduğunu anlatan Terim, ''Bir antrenör 15. veya 20. dakikada bir hakeme birşey diyemez mi? Ben kendisinin iyiniyetinden emin değilim. O pozisyona bir kişi faul derse ben özür dileyeceğim. Her teknik adam böyle şeyler söyler'' diye konuştu.

Yaşanan olayda hakemin kendisine kart göstermediğini ve doğal olarak sahada izleyemeyeceğini kaydeden Terim, ''Nerede izleyeceğiz. Birinin bana göstermesi lazım'' diye konuştu.

Terim'e Boşnak gazeteci, ''Türkiye'de kart gösterilince ne yapılıyor? Neden çıkmıyorsun'' yönündeki sert sorusu üzerine Boşnak yetkililer bu gazeteciye müdahale etti.

Sakin bir biçimde soruları yanıtlayan Terim, hakemle beraber zorlandıklarını vurgulayarak, ''Hakemlerin hücumları da iyiydi. Girmeyince girmiyor. Hakem Portekiz'e gittiğinde 'Fatih Terim'i sahadan attım' şeklinde havasını atabilir'' dedi.

Bir Boşnak gazetecinin, ''İstifa edecek misiniz?'' sorusu üzerine Terim, ''Gazeteci, her yerde gazeteci'' derken, ''Ne yapacağıma ben karar veririm. Hele bir siz Dünya Kupası'na gidin de benim ne yapacağımı ajanslardan öğrenirsiniz'' diye yanıtladı.

Terim, devre arasında da soyunma odasına gittiğini vurgularken, 3. oyuncu değişikliğini neden yapmadığı sorusunu da, ''Üçüncü değişikliği yapmadım. Yapsaydım bir hataydı. Ama oyun iyi gidiyordu. Bunu bozmak istemedik'' diyerek yanıtladı.

Bu arada (A) Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye dönmek üzere maçın hemen ardından Saraybosna'ya gitti. Milliler, buradan özel uçakla Türkiye'ye dönecek.