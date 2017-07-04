Terim, Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'a transferini değerlendirdi: Müthiş bir iş

Milli Takımlar Futbol Direktörü ve eski Milan Teknik Direktörü Fatih Terim, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den Milan'a 20 milyon Euro karşılığında transfer olan Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport’a konuşan Terim, "Hakan, Milan için müthiş bir transfer" yorumunu yaptı.

Milli futbolcu hakkında övgü dolu sözler söyleyen Terim, Hakan'ın Milan'da başarılı olacağına emin olduğunu belirtti. La Gazzetta dello Sport'a verdiği, "Terim'den onay. Milan, güven bana. Çalhanoğlu ile eski büyük günlerine döneceksin" başlıklı yayımlanan açıklama şöyle:

"Hakan tam bir takım oyuncusudur"

"Genç yaşına rağmen çok olgun bir oyuncudur. Sakin ama savaşcı bir kişiliği var ve tam bir profesyonel. Antrenmanlarda çok konsantre olup maçlarda da her şeyini verir. Özel yaşantısında da çok disiplinli ve güvenilir bir kişiliği var"



"Hakan tam bir takım oyuncusudur. Bir sporcu olarak takım arkadaşlarına en iyisini verir, dayanışma gösterir. Takımına büyük emek veren, fedakar bir kişiliği vardır. Onun gibi birini çalıştırmak bizim için de bir şans"

"İtalyan futboluna kolay adapte olacak"

"Hakan aslında ofansif orta saha oyuncusudur ama kanatlarda da oldukça etkili. Ceza sahası çevresinde her yerden iyi şutlar çeken bir oyuncu. Ama aynı zamanda takım arkadaşlarına asist yapmayı da seviyor. Hem Türk Milli Takımı'ndaki hem de Bundesliga'daki tecrübesi sayesinde İtalyan futboluna kolayca adapte olacak. Tabi Milan da onun futbolunun gelişmesine önemli katkı sağlayacak. Bence her iki taraf için de çok doğru bir karar oldu. Hakan müthiş bir transfer"