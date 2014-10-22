Terim: Hak edenin üzerinde küfür çok güzel duruyor

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, aldığı ücreti eleştirenlere tepki göstererek, "Muhasebeci mi kesildiniz başıma! Terbiyesizliğe, hadsizliğe gelemiyorum. Hangi başarıyı sayıyorsan ben varım" dedi.

"Nedenini ve sonuçlarını düşünmeden nasıl gerekiyorsa öyle davrandığını" belirten Terim, "Ağzıma küfür hiç yakışmıyor ama hak edenin üzerinde çok güzel duruyor” ifadesini kullandı.

Başarı için 3H formülü olduğunu dile getiren Terim, “Hiç pansumanı sevmem. Direkt ameliyat olmalı. Sorunu kökünden haledeceksin. Benim bir ‘3H’ formülüm var; hazır, Hızır ve huzur. Eğer bilgili ve yürekliyseniz hazırsınız demektir. Hazır olunca da Hızır gelir. Hızır da gelmişse o zaman huzura erişeceksiniz demektir" diye konuştu

Memleketi Adana’da "Liderlik" seminerine katılan Fatih Terim, özellikle aldığı ücreti eleştirmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Akşam Gazetesi'nden Soner Kan'ın haberine göre, Terim'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Milli Takım’ın 3 maçtaki tablosu buysa ben eleştirilmeliyim. Hiç kimse değil, ben eleştirilmeliyim. Zaten kendimi çok sert eleştiriyorum. Ne oldu, muhasebeci mi kesildiniz başıma? Biz kimseye ne kadar aldığını soruyor muyuz? Hak edip etmediklerimizi ben hep tartışırım.

‘Tabii ki bunlarla savaşacaksınız’

Eleştirinin de bir dozu, üslubu olmalı. Bizi daha iyiye götürüp, yanlışlarımızı gösterecek eleştiriler yapılmalı. Terbiyesizliğe, hadsizliğe gelemiyorum. Bir dakika; hangi başarıyı sayıyorsan ben varım. Yazık günah değil mi? Dolayısıyla bunlarla savaşacaksınız, yapacak başka bir şey yok. Kaybedince Fatih Terim, kazanınca hepimizin. Böyle bir şey var mı? Eğer 3 maçta 1 puan almışsak sorumluluğu zaten benim.

‘Allah’a şükür zekamız da fena değil’

Tercihlerimin sonuçlarına katlanırım. Ancak kimin nereden geldiğini, ne gibi hesaplar içinde olduğunu bilecek kadar bu ülkede yaşadım. Allah’a şükür zekamız da eh fena değil, idare ediyoruz. E sizin bir de yüreğiniz olunca nasıl cevap vermeyeceksiniz? Ne dedik; ‘Elinizden geleni ardına koymayın’. Peki böyle mi devam edeceğiz? Eleştiriye açığız, ancak bunda kasıt, ihanet, hainlik ve bir fırsat avcılığı varsa, fırsat avcılığı içinde nöbet bekler gibi bir durum varsa, bunu da asla kabullenmeyiz.

‘Öfkeyle kaklarsam zararla oturmam’

Üsluplara dikkat edilmesi halinde, üzerinde sorumluluk olan insanların performansı da artar. Çünkü, üzerinde baskı olan insanlardan yüksek bir performans beklemek doğru değil. Güzel bir üslupla yapılacak her eleştiri, karşısındakini daha çok mutlu edip, performansını da artırır. Zaten zorluklar içindeyiz. Zorluk zaten benim hayat felsefem. Ama öfkeyle kalkarsam zararla oturmam.

‘Gerekirse ayağa da kalkarım’

Zaten zor bizim işimiz. Herkes bize zarar vermeye çalışıyorsa gerektiği zaman kalkarsak, zarar vermeden oturmayız. 15-20 yıllık zaman diliminde tüm istatistikleri alaşağı ettik. Türk futbolu 1990’lı yıllardan bu yana çok ivme kazandı. Olmayacak işler yapıldı, devrimlere imza atıldı. O dönemde yapılanların tekrarlanması, 2015-2023 arası yeni bir hamle yapılması zorunluluğu var.”

'Kitaptakini anlatmıyorum'

Fatih Terim liderlik konusundaki düşüncelerini şöyle anlattı:

“Liderlik kavramını anlatan çok sayıda kitap var. Bu kitaplarda liderin zeki ve karizmatik olacağı, şöyle olacağı böyle olacağı anlatılır. Bunda sorun yok. Ama ben, kitabı anlatmıyorum, aksine yaşadıklarımı anlatıyorum. Kendi kurallarımı, zorluklarla nasıl başa çıktığımı dile getiriyorum. Liderliği anlatmak çok havalı ama başınıza gelmedik hadiseleri yönetebilmek bence çok önemli.”

'Hızır da gelir huzur da'

“İlginç anılarımı ve karşılaştığım zorlukları anlatan 1-2 kitap hazırlığım var. Bilgili ve yürekleyseniz, hazırsınız. Hazır olunca Hızır da gelir, huzur da.”



Kendi hayat hikayesini kaleme aldığını, 1-2 kitap hazırlığı içinde olduğunu anlatan Terim, karşılaştıkları zorlukları, ilginç anıların yanı sıra başından geçenleri bu kitapta anlatacağını belirterek, hazırlıkların da devam ettiği bilgisini verdi. ‘Lider’in ağır ve oturaklı olması gerektiğini belirten Terim, “O durur, etrafındakiler koşturup durur. Liderin kararları üzerinde konuşulmaz. Bu anlayışın çok daha ötesindeyim. Ben, değişimden yanayım” diye konuştu.

'Başarı için formülüm 3H'

Terim, şöyle devam etti:

“Hiç pansumanı sevmem. Direkt ameliyat olmalı. Sorunu kökünden haledeceksin. Benim bir ‘3H’ formülüm var; hazır, Hızır ve huzur. Eğer bilgili ve yürekliyseniz hazırsınız demektir. Hazır olunca da Hızır gelir. Hızır da gelmişse o zaman huzura erişeceksiniz demektir. Hayatın her saniyesinin risklerle dolu olduğunu yaşayarak öğreniyorum. Bir maç kaybedip dayak yerken, 2 maç kazanınca farklı yerlerdesiniz.”

‘Karşılık vermekten çekinmem ‘

“Cevap verenler, bazılarının çok da hoşlarına gitmez. Yaşadığımız sürece sadece cevap değil, çok daha fazlasını vereceğiz. Ben hep risk aldım. Ancak, nerede çalışırsam çalışayım hep olaya ‘aidiyet’ duygusu ile yaklaştım. Başarının en önemli unsurlarından biri de bu; kendinizi ait hissetmek. Hissetmediğiniz hiçbir işte başarılı olamazsınız. Bu hayatın her safhasında böyle. Farklı olmaya ve fark yaratmaya çalışıyorum. Yoksa bir kravat takar, zaten farklı olurum. Ben yaptıklarımla farklı olmak istiyorum.”

‘Enkaz edebiyatı yapmam’

“Statükocu yaklaşım bu ülkede yeteri kadar her yerde var zaten. Olması gereken değişimler bizi başarıya götürebilir. Yoksa geride kalırız. Yaya ve arkada kalırız, şuan kaldığımız gibi. Genel olarak baktığımızda futboldan voleybola, sinemadan tiyatroya, ekonomiden siyasete kadar hep bir hamle içindeyiz. Hep daha iyi bir yere gitmeye çalışıyoruz. Yıllar içinde rötar ve hatalar da yaptık. Ancak ‘enkaz edebiyatı’ndan hiç hoşlanmam. Tuğla üstüne tuğla koyandan Allah razı olsun.”

‘Rüyalarında göremezler’

“Bazılarının rüyalarında dahi ulaşamadığı hedefleri dile getirdik. Ve Allah’a şükür ki, bu hedeflere ulaştık. O yüzden risk almak, değişim yaratmak gerek. Bunları gerçekleştirmek de hiç kolay olmadı. Her şeye rağmen yılmadık, yıkılmadık. Hala devam ediyoruz. İki şey unutulmamalı; birincisi çalışma ekibine güvenmek, ikincisi de takdir etmek. Son yıllarda ülkemizde ciddi bir yıpranmışlık var. Bu nedenle güven ve itibar önemli.”

‘Hayal bazen bilgiden önemlidir’

“Olduğumuz yerde durmayıp, hayal etmekten de geri kalmayacağız. Hayal bazen bilgiden bile daha önemli. Ne yaptığınızdan çok, işi nasıl yaptığınız önemli. Başarı bizim için bir yolculuk, son nokta değil. Bu yolculukta da birçok nokta var ve o noktalara ulaşmak için ısrarla yola devam etmeliyiz. Yani yaptıklarımız ve ürettiklerimiz ortaya konulduğunda hiçbir zaman tatmin olmayıp, daha iyisini yapmaya devam edeceğiz.”

'Rol modelim jackson'

Sportif anlamda Los Angeles Lakers Koç’u Phil Jackson’ı örnek aldığının altını çizen Fatih Terim, “Çok beğendiğim bir isim. Kendisini uzun bir süre takip ettim. Sözlerini, yaklaşımlarını çok beğeniyorum” dedi. Oyun içerisinde kazanma adına birçok değişiklik yapabildiğini ve kaybetmekten de asla korkmadığını belirten Terim, “Kaybederim, tebrik de ederim ama hiç korkmam. Bir daha, bir daha denerim” diye konuştu.

‘Küfür hak edenin üzerinde çok güzel duruyor’

“Yüzümüz yere düşmeden, daima ileriye bakıp, dik durarak yolumuza devam ediyoruz. Ağzıma küfür hiç yakışmıyor ama hak edenin üzerinde çok güzel duruyor.”



Nedenini ve sonuçlarını düşünmeden nasıl gerekiyorsa öyle davrandığını da belirten Fatih Terim, ilginç sözler etti: “Adana’nın yaşanılması müthiş, insanları da iklimi gibi sıcak kanlı. Bu şehir, Türkiye’de önemli insanları yetiştirmiş ve yetiştirmeye de devam edecek. Tohumu toprağa atıp sadece ondan meyve aldığınızı görmezsiniz. Yatırım yaptığınız her gencin, herhangi bir dalda da başarılı olduğunu görürsünüz. Tüm ailem burada. İyi ki Adana’da doğdum, iyi ki 7 yaşıma kadar birçok şeyi burada, bu kentte öğrenmişim.

‘Adana’daki terbiye yolumu çizdi’

Yüzümüz yere düşmeden, daima ileriye bakıp, dik durarak yolumuza devam ediyoruz. Ailemden ve çocukluk yıllarımda Adana’dan aldığım terbiye ve dersler hayattaki yolumu çizmemi sağladı. Ağzıma küfür hiç yakışmıyor ama hak edenin üzerinde çok güzel duruyor. Zaman zaman hatlar da yaptık. ‘Her zaman haklıyız’ demedik ama ilke ve prensiplerimizden de hiç vazgeçmedik.”