Terim gençlerden umutlu



Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Almanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonasın'da alınan sonuçlardan çok, genç oyuncuları Türk futbolunda yarınlara taşımanın önemli olduğunu söyledi.



Almanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Milli Takımlar Sorumlusu Fatih Terim yakından takip ediyor.



Şampiyonada dün oynanan Türkiye-Hollanda maçını izleyen Terim, şampiyonaya iyi başlamadıklarını belirterek, ''Burada alınan sonuçlardan çok, gençleri Türk futbolunda yarınlara taşımak önemli'' dedi.



Genç takımlara bakıldığında çok yetenekli futbolcuların bulunduğunun görüldüğünü ve bu oyuncuların gelecekte daha da tecrübe kazanarak Türk futbolunu sırtlayacağını ifade eden Terim, Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda ilk 6'ya kalmasını ümit ettiğini, böylelikle Dünya Kupası'na katılabileceklerini kaydetti.



Avrupa'nın farklı ülkelerinde milli takımlarda oynayan Türk futbolcuların bulunduğunun hatırlatılması üzerine de Terim, ''Hollanda'yı seçmiş olan var, takımın kaptanı. Almanya'da, İsviçre'de var. Tercihlerine saygı duyuyoruz. Dünya küçüldü. Herkes bunu hoş karşılıyor, anormal karşılamıyor. Oradaki şartlar bunu gerektiriyor. Yoksa kalplerinin bizimle birlikte olduğunu biliyoruz. Onlara saygı duyuyoruz. Başarılı olmalarını diliyoruz'' şeklinde konuştu.



Terim, Avrupa'daki genç futbolcuları bir antrenör grubunun izleyeceğini, özellikle Almanya'yı 20 kişiyle izleyeceklerini, iyi iletişim kurarak hiç kimseyi kaçırmayacaklarını, daha çok ilgi göstermek amacıyla böyle bir şey yaptıklarını, yine de nihai kararın futbolculara ait olduğunu söyledi.



2010 Dünya Kupası'yla ilgili olarak da Terim, son 4 maçın dördünü de kazanacak güçte olduklarını, şampiyonaya katılmak için en ufak şansı bile kullanacaklarını sözlerine ekledi.



