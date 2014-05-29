Terim geleceğin takımı sözü verdi

Kadroya çağırdığı gençlerin gösterdiği performanstan hoşnut olduğunu belirten Fatih Terim, 10-15 yılın milli takımını ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Türkiye Futbol Direktörü ve A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, 30 Mayıs Cuma günü TSİ 03.00'te oynanacak Honduras maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Karşılaşmanın oynanacağı RFK Stadı'nda açıklamalarda bulunan Terim, 'Neden Honduras?' sorusuna, "Amerika turnemizde Dünya Kupası'na katılan hazır rakiplerden oynamayı tercih ettiğimiz için Honduras. Bunun yanında, değişik ülkelerle oynamanın genç oyuncularımız için önemli bir tecrübe olacağını düşünüyoruz" yanıtını verdi.

"Eğer Tolga'da sıkıntı olmazsa, kalede Tolga ile başlayacağız, yoksa Onur ile başlayacağız. Geri dörtlü Tarık, Ömer, Hakan, İshak, orta sahada önde Ozan, Alper, Hakan Çalhanoğlu, ileride sağda Olcan, önde Mustafa solda Olcay şeklinde başlayacağız" diyen Terim, kamptaki gidişatı da şu sözlerle değerlendirdi:

"Eski çağrılmış olan fakat fazla süre almamış oyuncularımızın da kararlarını vereceğimiz bir kamp olacak burası. Şu ana kadar da öyle gidiyoruz.

Takımın performansından memnunum ama özellikle genç oyuncularımızın adaptasyonu ve performansından daha çok memnunum şu ana kadar. Dört tane maçı deplasmanda oynamak çok kolay değil. Şu ana kadar gerek oyun anlayışı, gerek coşku ve istek gerekse bu formayı alma adına gösterdikleri mücadeleden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum, bu hoşuma gidiyor, bu bize önemli başarılar katacak demektir.

Arkadaşlarımla birlikte inanıyorum ki bir nesil ortaya koyacağız. Dışarıdaki yetenekli oyuncularımızı da buraya katabilsek, bir 10-15 senelik, birkaç şampiyonalık oyuncu grubunu ortaya çıkaracağız. Bundan emin olabilirsiniz, bu beni çok mutlu ediyor. Yani bir jenerasyon ortaya koyuyoruz. Çünkü hazırlık maçında biz herhangi bir netice kaygısı taşımıyoruz, sadece kazanacağımız veya kazanamayacağımız oyuncuların kaygısını taşıyoruz."

Bu durumun, maça gelmeyen ve yeteneklerini şu ana kadar göstermede etkin olmayan birçok oyuncunun da gelecek yıl milli takıma katılmasında örnek olacağına inandığını dile getiren Terim, "Burada neticenin dışında bir aile oluyoruz, o çok önemli bizim için" ifadesini kullandı.

Son idman yapıldı

Bu arada Milliler, Honduras karşılaşmasının son antrenmanını maçın oynanacağı RFK Stadyumu'nda yaptı.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikasında basının görüntü almasına izin verildi.

Ay-yıldızlılar, Türkiye Futbol Direktörü ve A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Hamza Hamzaoğlu yönetiminde basına açık bölümde ısınma hareketleri yaptı. Taktik çalışmasına başlanmadan önce Terim ve oyuncular, basın mensuplarıyla toplu fotoğraf çektirdi.

Öte yandan Ay-yıldızlılar, 1 Haziran Pazar günü ise New Jersey'de TSİ 21.00'de ABD ile oynayacak.