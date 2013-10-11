Terim, Galatasaray'dan gönderilme sebebini yakın zamanda anlatacağını söyledi

Estonya maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen A Milli Teknik Direktörü Fatih Terim, sahaya çıkacak 11'i açıkladı. Galatasaray'dan ayrılışına da değinen Terim, "Uygun bir zamanda konuşacağım, okuduğunuz her şeyden şüphe duyun" dedi.

Terim, toplantıda yarınki maçta sahaya çıkacak ilk 11'i açıkladı: Volkan, Gökhan, Semih, Ömer, Caner, Mehmet Topal, Selçuk İnan, Arda Turan, Gökhan Töre, Burak, Umut.

Mehmet Topal ile birlikte kameralar karşısına geçen Terim, maçta baskılı bir oyun ortaya koyacaklarını dile getirdi.

Puan kaybının telafisi olmayan iki maça çıkacaklarını belirten Terim, şunları söyledi:

"Puan kaybına tahammülümüz yok. Bizim kazanmamızda yetmiyor, birçok hesabın içindeyiz. Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Estonya ilerleme kaydeden bir milli takım. Kazanmanın dışında hiçbir sonuç bizi memnun etmeyecek.

Türk Milli Takımı bir yerlere gelecekse böyle maçları kazanmak zorunda. Kazanmak için herşeyi deneyeceğiz. Baskı altında olan taraf biziz. Hiçbir mazeret sürmeden Estonya karşında çıkıp oynamalıyız. Umarım Hollanda maçını play-off öncesi bir final durumuna getiririz."

Fatih Terim, Estonya'nın gelişme kaydeden, dikkat edilmesi gereken bir rakip olduğunu ve bunu da Hollanda karşısında gördüklerini söyledi.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında yaşanan gerginliğin sorulması üzerine tecrübeli teknik adam, "Derbilerde yaşanan gerginlikler milli takım bünyesinde halledilir" yanıtını verdi.

'Brezilya'yı düşünüyoruz'

Tecrübeli teknik adam, "Eğer kalbiniz temizse, işinizi iyi yapmaya uğraşıyorsanız Allah size verir. Az bir süre önce Avrupa Şampiyonası kuralarına hazırlanıyorduk. Şimdi Brezilya'yı düşünmeye başladık" şeklinde konuştu.

'Milli Takım oyuıncuları zekidir'

"Milli takımda 1 aylık süre içerisinde dahi aynı takımı bulamayabiliyoruz" diyen Terim, "Oyuncularımızın maç oynama durumu geçen aya oranla dahi. Mutlu veya mutsuz olabilirim ama şu an için Estonya ve Hollanda maçlarını düşünüyorum. Milli takım oyuncuları zekidir, hedefe çok kolay adapte olurlar" şeklinde konuştu.

'Çok inançlı ve ümitliyim'

Estonya maçının büyük ihtimalle bizim baskımız altında geçeceğini söyleyen Terim, "Sakin olmalıyız. Her şeyin önü ve başı bizim kazanmamıza bağlı. Telaş ve panik olmamalı. Bunu da tecrübeli oyuncularımız halledecektir. Çok ümitli ve inançlıyım oyuncularıma güveniyorum. İçimden Hollanda maçı play-off finalimiz olacak gibi geçiyor. Aday kadro açıklarken 4 kişilik stand-by listesi açıklama düşüncem var. Hollanda maçına cezalı oyuncular nedeniyle eksik kalma riskimizde önemli" dedi.

Galatasaray açıklaması

Terim'in Galatasaray'dan ayrılışına ilişkin de değerlendirmeleri oldu. Konuyla ilgili ik kez konuşan 'yakın zamanda kimsenin aklında soru işaretinin kalmayacağını' söyledi.

Galatasaray Kulübü'nün üyesi olduğunu söyleyen Terim, "Ulu orta her yerde Galatasaray'ı konuşmam. Uygun bir zamanda açık yüreklilikle çıkıp kendimi ifade edeceğim. Duyduğunuz, okuduğunuz her şeyden şüphe duyun. Gerçekmiş gibi sunulan, servis edilen haberlere temkinli yaklaşın. Yakın zamanda kimsenin aklında soru işareti kalmayacağından şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

Terim, Mayıs'a kadar TFF'ye sözü olduğunun altını çizdi.