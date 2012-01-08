-Terim: Galatasaray kendine yakışanı yaptı SAMSUN (A.A) - 07.01.2012 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ilk yarı kötü oynadıklarını dile getirerek, ''Galatasaray ilk yarı kendine yakışmayana yaptı, ikinci yarı kendine yakışanı yaptı" dedi. Terim, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçı değerlendirdi. Fatih Terim, şunları söyledi: ''Galatasaray ilk yarı kendine yakışmayana yaptı, ikinci yarı kendine yakışanı yaptı. İlk yarı oyunumuz çok kötüydü. Gerek hücumda gerek savunmada kötüydü. Galatasaray takımına yakıştığı gibi oynamadı. Ondan sonra yakışanı yaptı. Kolay değil 2-0'dan öne geçtik. Önemli bir virajdan 3 puan aldık. Oyuncularımı ikinci yarı için tebrik ediyorum.. Güzel bir maç oldu, herkes güzel maç seyretti. 2-0 geriye düştükten sonra Selçuk ve Engin'i ortaya alarak biraz hücum zenginliği yaptık. Bugün Engin'in olumlu işleri az oldu. Onu değiştirdik. Bazen böyle oluyor işte. Sabri 10 gündür dönme sinyalleri veriyordu. Sabri ne kadar olsa milli takım oyuncusu. Ama olmadı. Sabri'nin ayağıyla ilgili problemi olmadı ama burada Sabri ile ilgili hatayı ben yaptım, Sabri'nin bir hatası yok.'' Oyuncuların sürekli saha içinde yer değiştirdiğine değinen Terim, ''Oturmuş bir takım Galatasaray. Bazen öyle maçlar oluyor ki birinin girip birinin değişmesiyle her türlü oyunu da oynayabiliriz. Çünkü bazı maçlar vardır sıkıntılıdır, izah edemezsiniz, bugünkü maç da öyle oldu'' dedi. Terim, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Karabük'ü yenersek kendi rekorumuzu kıracağız. En azından puanı aynı şekilde tutuyoruz. Geriden gelip kazanabiliyoruz. Bugünkü gibi aşırı güvenin ilk yarıdaki gibi zararlarını da görebiliriz. İstek, arzu ve oyun olarak da yürek olarak da bugün oyuncularımız iyi oynadı. Yavaş yavaş 2000 ruhuna doğru gidiyoruz. Bazen böyle maçlarda ilk yarı 5 oyuncu değişiklik hakkınız olsa hepsini kullanırsınız. Soyunma odasında arkadaşlarımızla bunu konuştuk. Onun için biz hiç bir zaman umudumuzu kaybetmeyiz.'' TFF'nin akredite kart nedeniyle kendisine ceza vermesini ve TFF'nin yeni aldığı kararı değerlendiren Terim, ''TFF'yi kutluyorum. Ben kartı taktım. Hiçbir zaman takmamazlık yapmadım. Ama içimdeydi, şimdi alınan kararı takdirle karşılıyorum. Benimle ilgisi yok kararın. Sadece cezayı ben yedim. Kartı dışarda tutmam gerekiyordu'' diye konuştu. Terim, ''Transferde artık sona doğru geliniyor, bir sinyal var mı?'' sorusuna, şu yanıtı verdi: ''Transfer olması için uğraşıyoruz. Başkanımızdan diğer yöneticilerimize kadar hepimiz uğraşıyoruz. Bir iki sürpriz yapacağız. Doğru yerlere doğru oyuncuları almak için çabalıyoruz. Ama doğru rakamla doğru yere hem alıp hem vereceğiz. Garanti bize katkı sağlayacak, kalitemizi artıracak oyuncu alacağız. Mevkisi olarak atak oyuncu alacağız. Çünkü biz hep atak oynadığımız için sağ sol fark etmez atak bir oyuncu alacağız. Kaza yapan Keşanspor'un futbol şehitlerine buradan 'Allah rahmet eylesin' diyorum. Bugün biz kazanırız yarın bir başkası ama insan hayatı her şeyden önemlidir.'' -Samsunspor cephesi- Samsunspor Teknik Direktörü Vladimir Petkoviç, ''Galatasaray bu kadar hata yapıp da galip gelebileceğimiz bir takım değil'' dedi. Petkoviç, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçı değerlendirdi. Böyle bir yenilgiden sonra konuşmanın çok zor olduğunu belirten Petkoviç, şöyle konuştu: ''Başlangıçta oyuncularımızın yüzde yüz performans göstermesi iyi bir sonuç almak için gerekiyordu ve ilk devre bunu iyi becerdik, yüksek seviyede oynadık bunun için belki ilk devrede fazla kuvvette kaybetmiş olabiliriz. 2-0 olduktan sonra 3'üncü golü bulmak için birkaç pozisyon elde ettik. 2-1 olduktan sonra inancımızı yitirir gibi olduk ve maçı kaybetme korkusu sardı takımı. Aslında üzücü olan 4 golden 3'ünde bizim kendi oyuncularımızın katkısı olmasıdır. Tabi ki böyle hatalar bu kadar tekniği yüksek takıma karşı yapılırsa gol yememeniz içten değil. Galatasaray bu kadar hata yapıpta galip gelebileceğimiz bir takım değil.''