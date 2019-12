-Terim: Galatasaray biraz nazara geldi KAYSERİ (A.A) - 30.10.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, ''Gaziantep travmasından sonra tekrar zorlu bir Kayserispor maçını oynamak kolay değil. Bunalmış bir takım olarak buraya geldiğiniz zaman kolay değil'' dedi. Terim, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ayhan'ı çok iyi bulduğunu ifade eden Terim, Semih ve Ayhan'ın vazifeleri yaptıklarını hatta görevlerinin üstünde çalıştıklarını söyledi. Terim, ''Böyle bir ekip olursak çok daha iyi olur. Görev verdiğimiz arkadaşların hepsi iyi oynadılar, memnunum. Keşke Yekta da sakatlanmasaydı. Gaziantep travmasından sonra tekrar zorlu bir Kayserispor maçını oynamak kolay değil. Bunalmış bir takım olarak buraya geldiğiniz zaman kolay değil. Riera ve Eboue adına da çok sevinçliyim. Daha da iyi olmalılar. Popescu'da da bu sorunu yaşamıştık. Bazı futbolcukların adaptasyon sorunu uzun sürebilir'' diye konuştu. Yekta'nın sakatlığı hakkında da bilgi veren Terim, insan sağlığının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, Yekta'nın sağ çapraz bağlarında problem olduğunu, onun için riske atmadıklarını ve ikinci yarıya Yekta ile başlamadıklarını kaydetti. Terim, 5 ayda hiç sakat vermeyen Galatasaray'ın biraz nazara geldiğini düşündüğünü dile getirerek, ''Alternatifimiz ne kadar çok olursa bizim için kadro kurmak o kadar zor olur. Keşke hepsi sağlıklı olsun da, biz o problemi yaşayalım, önemli değil'' dedi. Semih'in çok iyi oynadığını, tek hatasının sarı kart görmesi olduğunu ifade eden Terim, ''Semih, 40 yıllık Galatasaraylı gibi. Tanıdığım en ahlaklı futbolculardan biri. Öğrenerek, çalışarak, daha da üstüne katarak devam edecek. Oynadığı sürece sorun yok. Ben formayı veririm. Onlar aldıktan sonra kimse de alamaz. Gökhan ve Servet takıma döndüğünde kim iyiyse o oynar. Kimin hakkıysa elimizden geldiği kadar adaleti dağıtmaya çalışıyoruz'' şeklinde konuştu. -''Cüneyt Çakır, Türkiye'nin en önemli hakemi'' Maçın hakemi Cüneyt Çakır ile ilgili bir soruya da Terim, ''Cüneyt Çakır, Türkiye'nin en önemli hakemi. Gururla Avrupa'da takip ediyoruz. Bir oyunun iyi oynanmasında hakemin katkısı çok önemli. Bugün de çok iyi bir maç yönetti'' yanıtını verdi. Saha zemininin bugün çok güzel olduğunu ve oyuncuların da çok memnun olduğunu söyleyen Terim, emeği geçen herkese teşekkür etti. Terim, Eboue ile ilgili bir soruya da, ''Eboue'nin bazı problemleri vardı. Sohbet ettik. İyi bir oyuncu. Eboue sahanın içinde her yere gezdirebileceğimiz bir futbolcu'' dedi. Seyirciye de teşekkür eden Terim, taraftarın bütün maç boyunca gerekli olan her yerde destek verdiğini belirtti. Terim, milli takımın Hırvatistan maçı ile ilgili olarak da, ''Milli takımımız bizim göz bebeğimiz. Artık dünyadaki her takımla boy ölçüşebilecek düzeyde. Son Avrupa şampiyonasında Hırvatistan'ı geçen kadrodaki futbolcular var'' şeklinde konuştu. Galatasaraylı Selçuk İnan da kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, ''Kaybettiğimiz Gaziantepspor maçından sonra, Kayserispor maçı bizim için çok önemliydi. İsteğimiz sonucu, galibiyeti net bir skorla aldık. Umarım bundan sonra kayıpsız gideriz. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, bugün hatasız bir maç yönetti. Çok iyi bir hakem ve bunu da bugün sahaya yansıttı'' diye konuştu. -Kayserispor Teknik Direktörü Arveladze- Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, maçın ilk yarısında Galatasaray'ın daha üstün oynadığını ancak ikinci yarıda Kayserispor'un daha organize olduğunu fakat sonuca giderek gol atamadığını söyledi. Arveladze, ''Bu sene takım oyununu birkaç maçta gösterdik. Maalesef takım olarak oynamada bir istikrar yakalayamadık. İnşallah bundan sonraki maçlarda bunu yakalayacağız'' diye konuştu. Kayserisporlu futbolcu Abdullah Durak da ''İlk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık ve erken bir gol yedik. Bu gole karşılık verecek fırsatları da bulduk, ancak atamadık. Maçı çevirecek pozisyonlar bulduk ancak bunları değerlendiremedik. Bugün aşırı kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Ama istediğimiz gibi oynayamadık. Bunun sebeplerini kendi aramızda konuşuruz, değerlendiririz'' dedi.