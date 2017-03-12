Terim, Floransa'da hâlâ 'İmparator'

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, bir dönem çalıştırdığı İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) kulüplerinden Fiorentina'nın kendisine gösterdiği vefayı unutamayacağını söyledi.

Galatasaray ile UEFA Kupası'nı kazandığı yılın devamında 2000-2001 sezonunda İtalya'nın Floransa kentinin köklü kulübü Fiorentina'nın başına geçen Terim, bu kent ve takımın kendisi için önemini, "Hayatımda hep Fiorentina ve Floransa ile ilgili ayrı bir parantez açmıştım. Hep de 'ikinci vatanım İtalya.' derken Fiorentina'yı kastederek burada kendimin, ailemin ve arkadaşlarımın çok mutlu olduğunu söylemiştim. Buradaki sevginin samimi bir sevgi olduğunu hep ifade etmiştim." ifadeleriyle anlattı.

İtalyan ekibinde görev alışının üzerinden 16 yıllık bir sürenin geçtiğini ve aslında takımın başında çok uzun kalmadığını anımsatan Fatih Terim, "2000-2001'den söz ediyoruz ve ben burada 10 ay kalmışım. Unutmayıp bu vefayı göstermek kulüp hafızalarının mükemmel olduğunu gösteriyor. Vefalarının hayranlık uyandırdığı kanaatindeyim. Çok mutlu etti açıkçası." diye konuştu.

"Beni ve ailemi çok duygulandırdı"

İtalya'daki ilk göz ağrısı Fiorentina'nın kendisine 90. yıl törenleri için gönderdiği davetiyenin üslubuna dikkati çeken Terim, "Bana gönderilen davetin üslubundaki nezaket, beni ve ailemi çok duygulandırdı. Ben de onun için Fiorentina'nın bu davetine icabet ettim." ifadelerini kullandı.

"Yıllar sonra hatırlanmak unutulmayacak bir şey"

Fatih Terim, Fiorentina'nın bu davetinin, kendisi için unutulmazlar arasında yer aldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beni çok mutlu eden olaylardan bir tanesi. Bu kadar kısa süre kalıp, bu kadar sevilmek ve bu kadar yıl sonra hatırlanmak unutulmayacak bir şey. Her insanın görmek isteyebileceği çok önemli ve unutulmayacak davetlerden bir tanesi."