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Spor

Terim Fenerbahçe için şans diledi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin ilk dörde kalmasını istediğini söyledi

11 Nisan 2013 20:03

10. Liderlik Zirvesi’nde konuşan Fatih Terim, Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında bugün İtalyan ekibi Lazio ile karşılacak Fenerbahçe'nin yarı finale kalmasını istediğini söyledi.

Real Madrid karşısında 3-2 kazanmalarına  rağmen Şampiyonlar Ligi’nden elenmelerini  değerlendiren Terim, “Kazandıktan sonra anlatmak çok kolay, bu ülkenin insanlarının çok kabiliyetli olduğunu hep söylüyorum” dedi.

Fatih Terim, “Tüm dünyanın kriz içinde olduğu bu ortamda, Türkiye ’nin durumu beni mutlu ediyor. Futbol da bir propaganda aracı. Ülkemizin gördüğü ilgi alaka önemli. Oyuncularımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Lazio-Fenerbahçe maçı hakkında da görüşlerini belirten Terim, “İnşallah bugünkü karşılaşmada Fenerbahçe kazanır. UEFA Kupası’nda son dörde kalır. Yolu uzun olur” açıklamasını yaptı. 

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