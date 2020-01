-Terim farklı kadronun nedenini açıkladı İSTANBUL (A.A) - 25.01.2012 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yoğun maç trafiğinde bazı oyuncularını dinlendirmek için Ankaragücü karşısında değişik bir kadro sahaya sürdüğünü söyledi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, ''Bazı arkadaşlarımızın dinlenmesi için değişik bir kadro sürdük. 10 günde 4 maç oynuyoruz'' derken, ''Hem diğer arkadaşlarımızı da görmek ve onlara dönük beklentilerimizi ortaya koymak için böyle bir kadro sürdük. 3 puan şartlar ne olursa olsun iyi bir şey'' ifadelerini kullandı. Bugün forma giyen oyunculardan Çağlar'la ilgili yöneltilen bir soru üzerine Terim, ''Çağlar bugün iyilerden biriydi. Açıkçası uzun zaman oynamayıp birden oynamak kolay değil. Bunu beceren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ama büyük takımlarda şans geldiği zaman kullanacaksınız. Oyuncularımızın hepsi bizim için önemli. Şansı iyi kullandığınızda akıllarda öyle kalıyor, tercihlerde de ön sırayı alıyorsunuz'' yanıtını verdi. -''Galatasaray'da transfer bitmez. Her an her şey olabilir''- Fatih Terim, transfer gündemindeki isimlerden Xherdan Shaqiri'den vazgeçilmesi ve ve transfer çalışmalarıyla ilgili sorulara, şöyle yanıt verdi: ''Bir transferle ilgili borsaya bilgilendirme yapmak, kulübümüzün konu üzerinde ciddi olduğunu gösteriyor. Ancak demek ki anlaşılamıyor veya olmuyor ki transfer gerçekleşmiyor. Başkanımızın ve yöneticilerimizin, danışmanlarının uğraştığını biliyoruz ama bazen olmuyor. Böyle denk gelebilir. Mühim olan iyi niyetle uğraşmak. Biz de bunu görüyoruz. Biz ihtiyacı söylüyoruz, uğraşan onlar. Demek ki bazı şeyler uymuyor. Aksi halde transfer etmekten çekinmezler. Artık yeni bir liste yok. İhtiyaç olarak çok evvelden bildirdik. Olursa iyi olur, olmazsa da yapacak bir şeyimiz yok. Ama iyi niyetle uğraştıklarından şüphemiz yok. Shaqiri istediğimiz bir oyuncuydu ama olmadı. Rakam da başkandan duyduğuma göre 15-16 milyon avrolara varmış. Vazgeçtiğini söyledi bu yüzden. Biz de 'tamam' dedik. Galatasaray'da transfer bitmez. Her an her şey olabilir. Galatasaray menfaatlerine uyuyorsa ben yönetimimizin bundan çekinmeyeceğini düşünüyorum. Hayırlısı olsun.'' -''Takımlar hep formda olmak zorunda''- Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın galibiyet serisini noktalamış olması konusunda klişelerden kurtulunması gerektiğine dikkati çekerek, ''Futbol cümlelerimizi, 'serilerden, çıkışlardan, önümüze bakıyoruz'lardan kurtarmalıyız. Galatasaray'ın serisi yok. Bir iki maç dışında çok istikrarlı gidiyor. Yanlış bir algılama var; 'Şu gün erken forma girdi, geç oldu' diye böyle bir şey yok. Hayatımızda ilk kez play-off oynayacağız. Bu bir realite. Bir iftar yemeğinde ortaya çıkan play-off, oynayacağız ve göreceğiz. Play-off dahil tüm sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bunun içinde seri, çıkış olabilir ama ben takımımın hep formda olmasını isterim. Takımlar hep formda olmak zorundadır. Play-off'ta ne olacağını bilmiyoruz ama umut ederim bu istikrarlı gidişimizi sürdürürüz'' şeklinde konuştu. Terim, konuşmasında Ankaragücü'nün durumuna da değinerek, ''Ümit ederim bu zorluğu aşarlar. Mücadelelerine saygı duymak lazım. İnanıyorum ki Ankaragücülüler sahip çıkarlar ve bu takım layık olduğu yere gelir'' dedi. -Ankaragücü Teknik Direktörü Kutlu- Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise karşılaşmayla ilgi olarak, ''İki farkı durumdaki takımın mücadelesi. Galatasaray başarılı bir dönem geçiriyor. Biz ise tarihimizde görülmemiş sıkıntılarla boğuşuyoruz. Güç dengelerimiz çok farklı. Sahaya 3 tane 3. Lig'e kiralık gönderdiğimiz oyuncuyla çıktık. Güçlerinin üzerinde çok iyi mücadele ettiler. Hayatlarında ilk defa böyle bir atmosferde Galatasaray'a karşı oynuyorlar. Sonuç bana göre normal'' diye konuştu. Galatasaray taraftarlarının kendilerine verdiği desteğe teşekkür eden Kutlu, birçok ilden buna benzer destekler gördüklerini, ancak sadece Ankara'dan destek bulamadıklarını aktararak, ''Bir yönetimimiz bile yok. Şubatın 5'inde kongre var, ne olacağı belli değil. Üç tane fesih hakkını elde etmiş futbolcumuz var ve bekliyorlar. Artık beklemeyebilirler de. Kendi taraftarımızdan da destek görüyoruz, ama Ankara'da iş adamlarından ve eski yöneticilerden bunu göremiyoruz'' ifadelerini kullandı.