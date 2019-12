Terim: Farklı bir takım göreceksiniz

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün oynanacak İspanya maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Sonuna dek isteyen, sonuna dek galibiyeti kovalayan milli takım göreceksiniz" dedi.



Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım'ın 2010 Dünya Kupası eleme grubunda bugün İspanya ile oynayacağı maç öncesi bir basın toplantısı düzenledi.



Ali Sami Yen Stadı'nda Madrid'deki karşılaşmadan farklı bir takım havasında olacaklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "İstediği skoru almak için mücadele eden milli takım göreceksiniz" diye konuştu.



Sabırla kazanmak için mücadele edeceklerini belirten Terim, "Kazanmaya konsantre olan milli takım izleyeceğiz. Oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Sahaya 11 tane cesur yürecek süreceğim. Taraftarla beraber süreceğim 11'in sayısı 23 bin olursa çok daha etkili olacaktır. Ancak bu şekilde kazanabiliriz" dedi.



Taraftarın ve ev sahibi olmanın önemine dikkat çeken Terim, "Sabır ve coşku bu oyunun çok önemli temalarından bir tanesi. Oyun bitiş düdüğüne dek sahadaki takım arkadaşlarıma tribündeki arkadaşlarım gerekli coşkuyu sağlamalıdır. Dışarıdaki ve içerideki oyuncuların sinerjinin birleşmesi çok önemli. Bizim bugünkü maç kadromuz 80 milyon kişi olacaktır" diye konuştu.



Terim, Madrid'deki karşılaşmada taktik ve oyuncu değişiklikleriyle ilgili bir soruya, "Her zaman kendimizle hesaplaşmayı, yüzleşmeyi bir adet haline getirmişizdir. Ama şöyle maça baktığım zaman herhangi bir şey görmüyorum. Yapmak istediklerimi yaptığımı düşünüyorum. Bugün yine olsa aynı şeyleri uygularım. Hatta bazılarını daha önceye alırdım. Biz burada kimseyi mutlu etme adına bulunmuyoruz, halkımızı mutlu etme adına bulunuyoruz. Oyuncuların girme, çıkma tercihleri benimdir. Semih'i almayabilirdim ama Nihat'ın sahada kalmasını istedim" yanıtını verdi.



''RAMOS'UN YERİNE ARDA'YI İZLEYECEĞİZ''



İlk maçın yıldızlarından Ramos'un Real Madrid'de müthiş oynadığını anlatan Terim, karşılaşmada Ramos ile Arda eşleşmesinin çok güzel tecelli edeceğini söyledi.



Terim, kendilerinin de Arda'ya önem verdiğini vurgulayarak, ''İlk maçın galibi Ramos olabilir ama burada Arda'ya çok güveniyorum. İnanıyorum ki sahada Ramos yerine Arda'yı seyredeceğiz'' dedi.



"İSPANYA TAKIM OLARAK İYİ"



Terim, basın toplantısını takip eden bir İspanyol gazetecinin, "Sizce İspanya'nın en iyi ve en zayıf yönleri nelerdir" şeklindeki sorusuna, "İspanya'da devamlı kazanmanın verdiği çok önemli bir güven var. Böyle bir takımın şu tarafı güçlü, bu tarafı güçsüz demek yanlış olur. Takım olarak iyiler" cevabını verdi.



"EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞIZ"



Ali Sami Yen Stadı'nı seçme nedenlerine de değinen Fatih Terim, "Statü gereği sahayı en az 3 ay önce bildirmek zorundayız. Şükrü Saracoğlu ve İnönü'de oynadık. Şimdi de Ali Sami Yen'de oynayacağız. İspanya bizi dünyanın en güzel tesislerinde ağırladı. Onları soğuk yere ya da zemini kötü bir stada götürseydik düşüncesini şu an geldiğimiz yerde artık aştık. Onlar bize en güzel ortamı sağladılar. Biz de onları en güzel şekilde ağırlayacağız. Her rakip için elimizden gelen en güzel şeyleri kendi karakteristik özelliklerimize yakışır misafirperverlikte yapacağız. Kötü saha olursa sadece onlar için değil bizim için de geçerli olacak" dedi.