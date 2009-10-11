Terim: Ermenistan maçı veda maçım olacak

illi Takımlar Sorumlusu Fatih Terim, 2-0'lık Belçika yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada, ''Bursa'daki Ermenistan karşılaşması veda maçım olacak'' dedi.

Fatih Terim, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, Türk Milli Takımı'nın sorumlusu olarak, hiçbir zaman bir başkasını, özellikle oyuncularını asla suçlamadığını belirterek, ''Bir grup (Terim istifa), bir grup (İmparator) diyor. Oyuncularımızın üzerinde ay-yıldızlı forma varken küfür etmek kimsenin hakkı değildir. Birçok şeyi hep beraber yaşamışız ve başarmışız. Federasyon başkanı Mahmut Özgener ve yöneticilerimizi dinledim. Bir hesap verme halimiz yok, ancak bir izahat yapacağız. Bursa'daki süreci bir veda maçı olarak görüyorum'' diye konuştu.

-BOSNA-HERSEK'İN ETKİSİ-

Fatih Terim, ''Türk Milli Takımı'nın bugün böyle bir oyun ortaya koymasının izahı, sadece psikolojik olabilir'' dedi.

Terim, Estonya-Bosna Hersek maçının ilk yarısını otelde seyrettiklerini ve skorun 1-0 olduğunu, soyunma odasına geldiklerinde durumun 2-0'a geldiğini vurgulayarak, ''Bizim bu durumumuzun aksine, yeni hocasıyla birlikte hazır bir Belçika vardı. Dick Advocaat ve takımını tebrik ediyorum. Bosna Hersek'e de play-off'ta başarılar diliyorum'' diye konuştu.

-SÜREÇ-

Fatih Terim, gruptan çıkma şansını, geçen sezon oynadıkları maçlarda kaybettiklerine dikkati çekti.

Tecrübeli teknik adam, geçen sezonki 2 İspanya maçının, oyuncularının fizik ve sakatlık olarak hiç hazır bulunmadığı bir döneme denk geldiğini vurgulayarak, ''Özellikle İstanbul'daki ispanya maçı, beraberliğe üzüleceğimiz bir karşılaşma görüntüsü çizerken, son saniyede mağlup olduk'' dedi.

Kuralar sonunda, İspanya ve Türkiye'nin favori görüldüğüne işaret eden Terim, ''İyi de başlamamıza rağmen genel olarak istikrarlı bir tablo çizemedik. Bir şansımız vardı, o da Bosna Hersek'i sahasında yenmekti, olmadı'' şeklinde konuştu.